Il Venezuela libera nella notte Biagio Pilieri: attesa per la scarcerazione di Burlò e Trentini

Le ultime da Caracas

Tra i rilasciati in Venezuela c’è anche il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri, esponente dell’opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace María Corina Machado, secondo Foro Penal, un’organizzazione di difesa dei detenuti a Caracas. È stato rilasciato anche Enrique Marquez, ex funzionario elettorale e candidato alle elezioni presidenziali del 2024, ha affermato l’organizzazione.

Machado: le liberazioni una restituzione morale al Venezuela

Un messaggio di riconoscimento, memoria e speranza. È quello che María Corina Machado ha rivolto ai familiari dei prigionieri politici liberati oggi, in un audio diffuso sulle sue reti social. La leader dell’opposizione venezuelana ha evocato una “verità perseguitata e silenziata per anni” che oggi riesce finalmente a farsi strada “nonostante l’arbitrio, la crudeltà e la paura”. Machado ha ricordato il peso sopportato dalle famiglie dei detenuti, segnate da “condanne che non figuravano in alcun fascicolo”, fatta di attesa, silenzio e resistenza quotidiana.

“Siete stati fortezza quando mancava la libertà, dignità quando l’ingiustizia dilagava e speranza quando il tempo cercava di trasformarsi in punizione”, ha detto, sottolineando che nulla potrà restituire gli anni rubati né cancellare le assenze e le notti interminabili.

Secondo la Nobel per la Pace, le liberazioni rappresentano un atto di “restituzione morale” e la conferma che “l’ingiustizia non è eterna” e che la verità, anche quando ferita, finisce per emergere. “Non ci fermeremo finché tutti i prigionieri non saranno liberi”, ha concluso, ribadendo l’impegno per una Venezuela pienamente democratica e libera e inviando alle famiglie “ammirazione e affetto”, nel segno dell’unità e della fede.

Poche ore prima c’era stata la liberazione dell’imprenditore settantenne Luigi Gasperin. Aumenta quindi la speranza per la scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. Quest’ultimo, imprenditore torinese, è da oltre un anno in carcere. Secondo i familiari è trattenuto senza motivi chiari. Burlò sarebbe partito nel 2024 per andare in Venezuela per esplorare nuove opportunità imprenditoriali, ma non è più tornato.

Chi è Biagio Pilieri

Biagio Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, è figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed è un giornalista e politico che si è battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell’editoria locale.

Pilieri è anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993. Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri è stato rinchiuso nell’Helicoide, una tra le carceri più dure del Venezuela, senza la possibilità di comunicare con nessuno, con l’accusa di terrorismo e tradimento alla patria.