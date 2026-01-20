Il sondaggio: FdI cresce più di tutti e supera il 31%. Il Pd sempre più indietro, il M5S affossa il campo largo

I numeri

Il sondaggio Swg per il Tg La7 è l'ennesima doccia fredda per la sinistra: crescono il partito di Meloni e la maggioranza, l'opposizione cala ulteriormente

FdI si conferma il primo partito, cresce più di tutti gli altri, supera il tetto del 31% e allunga la distanza dal Pd, così come il centrodestra consolida il vantaggio sul campo largo, affossato soprattutto dal calo del M5S. Il sondaggio di Swg per il Tg La7 segna un’altra giornata amara per la sinistra, che nuovamente riscontra nei numeri il solido consenso di cui gode la maggioranza.

FdI allunga la distanza col Pd, il M5S affossa il campo largo

Nel dettaglio, rispetto alla scorsa settimana FdI guadagna lo 0,2% e arriva al 31,1%; il Pd è al 22,4%, cresce ma dello 0,1%, dunque perde ulteriore terreno rispetto al partito della premier; il M5S scende al 12,4%, perdendo uno 0,3% che non viene compensato dagli altri partiti del campo largo. La stessa percentuale la perde la Lega, che scende all’8%, senza però che questo abbia un impatto sui numeri della coalizione, che complessivamente crescono insieme al consenso degli alleati. Forza Italia guadagna, infatti, uno 0,1% arrivando all’8,4%. Cresce poi dello 0,2% Noi Moderati, che si attesta così all’1,2%.

La coalizione di maggioranza cresce

Tornando all’opposizione, Avs perde lo 0,1% e scende al 6,4%. Azione perde lo 0,1% attestandosi al 2,8%. Italia Viva perde lo 0,2% e cala al 2%, +Europa resta stabile all’1,3%.