Il “Premio Mazzarino” all’ambasciatore Serra. Interventi di Letta, Saviano e Sospiri

La cerimonia a Pescina

Si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.30, presso la Casa Museo Mazzarino di Pescina, la cerimonia ufficiale di conferimento del Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia 2025 a Sua Eccellenza Maurizio Enrico Luigi Serra, ambasciatore, diplomatico e scrittore, membro dell’Académie Française.

Il Premio Mazzarino è stato istituito dalla Regione Abruzzo

Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, è stato istituito dalla Regione Abruzzo con Legge regionale n. 4/2024, su iniziativa della consigliera Antonietta La Porta, e si propone di valorizzare personalità di rilievo internazionale distintesi per il contributo al dialogo tra i popoli, alla cooperazione e alle relazioni diplomatiche. L’onorificenza si ispira alla figura di Giulio Raimondo Mazzarino, originario di Pescina, statista del Seicento e primo ministro alla corte di Luigi XIV di Francia, protagonista della Pace di Vestfalia del 1648 e interprete di una visione politica fondata su mediazione, negoziazione e stabilità europea.

La scelta di conferire il Premio 2025 a Maurizio Serra è stata deliberata dalla Giuria, presieduta dalla giornalista Alina J. Di Mattia e composta da Roberto Santangelo (assessore regionale), Alessio Monaco (consigliere regionale), Antonella Di Nino (sindaca di Pratola Peligna), Aldo Antonio Cobianchi (segretario S.I.DE.F.), Sergio Venditti (giornalista), Sandro Maccallini (architetto) e Maria Gigli (docente), che ne ha riconosciuto l’eccezionale profilo nella diplomazia contemporanea e il valore della sua opera culturale come strumento di comprensione e dialogo internazionale.

Diplomatico di lungo corso, l’ambasciatore Serra ha ricoperto incarichi di primo piano nelle rappresentanze italiane all’estero e presso le principali istituzioni multilaterali. Parallelamente, ha sviluppato una prestigiosa attività saggistica e biografica di respiro europeo, affermandosi come una delle voci più autorevoli del panorama culturale internazionale. Tra le sue opere più note, Malaparte. Vite e leggende (per la quale ha vinto il Prix Goncourt de la biographie) e L’Imaginifico. Vita di Gabriele D’Annunzio che ha ricevuto importanti riconoscimenti. La sua elezione tra i quaranta “Immortel” dell’Académie française rappresenta uno dei massimi riconoscimenti del suo percorso intellettuale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato del Premio, composto da rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, tra cui il Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri e il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Parisse.

La cerimonia del 31 gennaio 2026 si inserisce nel solco tracciato dalla prima edizione del Premio, svoltasi nel 2024 e conferita al Prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e presidente della Società Dante Alighieri, in un contesto di grande rilievo istituzionale e culturale che ha confermato la Casa Museo Mazzarino come luogo simbolo del dialogo tra storia, diplomazia e cultura europea.

Tutti gli interventi previsti

Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi di Gianni Letta, giornalista, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Vicepresidente della Società Dante Alighieri; Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo; Roberto Santangelo, Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo; Antonietta La Porta, Consigliera regionale e Presidente della Commissione del Premio Mazzarino; Mirko Zauri, Sindaco della Città di Pescina; Alina Di Mattia, giornalista e Presidente della Giuria del Premio Mazzarino; Gaetano Quagliariello, già Senatore della Repubblica, docente presso l’Università LUISS Guido Carli e Presidente della Fondazione Magna Carta; Stanislao de Marsanich, Presidente dei Parchi Letterari Italiani; Leonardo Saviano, docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e storico del Principato di Monaco; Franco Francesco Zazzara, Presidente del Centro Studi Mazzarino; e Aldo Antonio Cobianchi, Segretario Generale della Società dei Francesisti (S.I.DE.F.).

Letture a cura della cantattrice Giovanna Luisi, le musiche del Maestro Giuseppe Palerma.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Sergio Venditti, della rivista Tempo Presente.

A conclusione della giornata, in onore dell’Ambasciatore, si terrà l’atteso concerto del Magnifico Italian Trio, ensemble canoro di fama internazionale, in programma alle ore 18.00 presso il Teatro San Francesco di Pescina.