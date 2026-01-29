I metodi violenti dell’Armata russa sui propri soldati: torturati e costretti a ingoiare la neve (video)

Legati seminudi agli alberi

Legati agli alberi seminudi e costretti a ingoiare la neve con la pala. Non si tratta di uno scenario tratto da un film horror, ma della tortura a cui sono stati sottoposti alcuni soldati russi, accusati di aver disertato e di non aver seguito gli ordini. Il video, che era già diventato virale sui social, è stato ripreso dal New York post. Gli uomini che appaiono dentro il filmato provano a scusarsi per quanto accaduto, ma vengono puntualmente soffocati dalle palate di neve che sono costretti ad ingoiare con impotenza.

“Mi dispiace, non succederà più”, urla uno dei militari appesi a testa in giù. A quanto pare, gli uomini non sarebbero riusciti a raggiungere una destinazione come gli aveva ordinato il comandante, ma non è chiaro come e perché. Si tratta di filmati agghiaccianti, che arrivano dopo mesi dai colloqui tra Usa e Russia, volti a terminare la guerra in Ucraina.

Il canale ucraino War archive ha affermato che laa tortura del video è coerente con i “metodi aggiornati” dell’esercito russo, impiegati contro quelli che “si sono rifiutati di prendere parte a un assalto”. Un’altra fonte ucraina chiamata Nevzorov Telegram ha spiegato che i generali russi hanno inventato “nuovi tipi di tortura per il loro personale”. “La Russia trasforma le persone in bestiame, perché solo gli animali obbediscono agli ordini senza dire una parola. ‘Il cortile di Orwell’, questa è la Russia di Putin“, ha scritto invece il canale ucraino Butusov Plus.