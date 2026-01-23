Gran Bretagna, Starmer fa infuriare gli inglesi: proteste contro la ministra islamica dopo l’arrivo di 27 clandestini

Promesse da marinaio

Altro che blocco dell’immigrazione e promesse da marinaio, il piano per diminuire i flussi migratori del premier inglese, Keir Starmer, sembra inesistente. Il ministero dell’Interno ha spiegato in una nota che 27 migranti illegali sono stati portati nelle ex caserme militari a Crowborough nell’ East Sussex. L’operazione è avvenuta giovedì, con il favore delle tenebre, alle 3.30 del mattino. Shabana Mahmood, titolare del dicastero e nota per aver giurato sul Corano per l’inizio del suo mandato, è stata al centro di forti polemiche dopo la vicenda. E infatti gli abitanti di Crowborough si sono organizzati per manifestare il proprio dissenso sulla gestione migratoria, esprimendo anche timori per la sicurezza di donne e bambini. In particolare, come ha sottolineato il Daily mail, le paure degli abitanti risalgono alla scia di stupri commessi dai migranti in tutto il Paese.

Gran Bretagna, proteste contro la ministra islamica dopo l’arrivo di 27 clandestini

Chris Philip, deputato conservatore e ministro ombra agli Interni, ha sottolineato che l’arrivo dei clandestini ha dato il via a «un altro giorno della vergogna» in Gran Bretagna. «Abbiamo visto centinaia di crimini commessi da immigrati clandestini in alloggi di asilo, tra cui molti stupri, aggressioni sessuali e persino omicidi», ha sottolineato, appoggiando la tesi dei residenti: «Ora anche le donne e i bambini di Crowborough saranno esposti a questi rischi». Poi ha dato una notizia scioccante sul versante economico, a proposito della gestione dei flussi: «Gli immigrati illegali costano 4 miliardi di sterline all’anno per gli alloggi e rappresentano una minaccia per le comunità locali in tutto il Paese». Non a caso, i clandestini trasferiti a Crowborough saranno liberi di uscire e rientrare a loro discrezione.

Era meglio il piano Ruanda…

Il quotidiano inglese ha ricordato che i socialdemocratici hanno dovuto cercare altri siti per migranti dopo che Starmer ha respinto l’accordo di asilo del precedente governo in Ruanda. Il primo volo che avrebbe trasferito i migranti nel Paese africano, infatti, è stato annullato in seguito alla vittoria dei laburisti alle elezioni del 2024. Eppure, i funzionari del governo ruandese avevano evidenziato che sarebbero stati capaci di accettare un numero illimitato di migranti.