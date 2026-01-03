Gli stipendi d’oro di Lagarde: prende quattro volte più di Powell ma non lo dice…

Analisi del Financial Times

Il quotidiano britannico svela i compensi ricevuti dalla numero uno della Bce: circa 726mila euro tra corrispettivi base, spese , alloggio e l'incarico alla Bri. Per lo stesso ruolo il capo della Fed non prende nulla. E' la funzionaria più pagata dell'Ue

Sullo stipendio di Christine Lagarde i conti non tornano. Secondo l’analisi condotta dal Financial Times il compenso della presidente della Banca centrale europea non corrisponde a quello dichiarato ma sarebbe superiore del 50%.

Nel 2024 un guadagno di 726mila euro

Nel 2024 Lagarde avrebbe guadagnato circa 726mila euro, in base a quanto emerge dai calcoli del quotidiano britannico, e dunque circa il 56% in più rispetto ai 466mila euro comunicati proprio dalla Bce nel suo rapporto annuale.

Una cifra addirittura quattro volte superiore rispetto ai 203mila dollari ( corrispondenti a 172.720 euro) ricevuti dal presidente della Federal Reserve System americana, Jerome Powell, così come stabilito dalla legislazione statunitense.

Già con lo stipendio base della Bce è la più pagata dell’Ue

Certo la Banca centrale europea non è nemmeno soggetta alle regole previste per le società quotate in Ue, che sono obbligate per legge a fornire il “quadro completo e affidabile della remunerazione” di ciascuno dei suoi amministratori ma resta il fatto che già con il compenso base della Bce Lagarde supera del 21% quello della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen,

Benefit e compensi per alloggio, spese e ruolo nella Bri

E oltre a quello Lagarde riceve circa 135mila euro in benefit per l’alloggio e altre spese, secondo quanto rivela l’indagine del Financial Times. E la relazione annuale della BCE non fornisce informazioni specifiche e dettagliate sui benefit individuali dei singoli membri del consiglio esecutivo. A questa somma si aggiungono anche circa 125.000 euro percepiti da Lagarde per il suo incarico come membro del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali (in tutto 18 persone), spesso definita la “banca delle banche centrali”. Un compenso che perciò non compare nella relazione annuale della BCE, che non cita lo stipendio riconosciuto a Lagarde nel suo ruolo all’interno della Banca dei regolamenti. Bri, che a sua volta peraltro, rende pubblica soltanto la retribuzione complessiva del consiglio nel suo insieme, senza dettagli sui singoli membri.

Powell non riceve compensi dalla Bri

Un’altra differenza sostanziale e di rilievo rispetto agli Usa: Jerome Powell non riceve alcun compenso per la sua partecipazione al consiglio della BRI, in virtù di una normativa federale che impedisce ai funzionari americani di percepire stipendi da enti non statunitensi, come ha precisato la Federal Reserve al quotidiano della city. Insomma con questa cifra da capogiro Lagarde diventa la funzionaria più pagata nell’Unione Europea e non solo. Della serie: austerità sì, ma con lo stipendio degli altri…