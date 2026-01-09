Germania, crolla una palazzina e muore una famiglia italiana: tra le ipotesi dell’incidente c’è la fuga di gas

Il cordoglio dall'Italia

Una tragedia ha coinvolto una famiglia italiana che abitava ad Alberstadt, in Germania, dopo il crollo di una palazzina che è stata completamente distrutta. I due coniugi Francesco Liparoto e Nancy Giarraca, rispettivamente di 33 e 3o anni, sono morti assieme a loro figlio Bryan di 6 anni e tra le ipotesi dell’incidente c’è quella di una fuga di gas. Il padre si era trasferito in Germania 10 anni fa e aveva costruito, con tanti sacrifici, una vita con la propria compagna. Lavorava in una ditta del vetro, come riporta Skytg24, mentre il figlio già frequentava la scuola. Un evento che ha colpito la comunità di Castellammare del Golfo, vicino Trapani, di cui Francesco era originario.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha espresso “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa della famiglia”. Igenitori erano rimasti nella città siciliana, dove ad agosto Francesco era sceso per le vacanze e per festeggiare il compleanno del più piccolo tra i suoi fratelli.

In questo momento “di indicibile dolore”, il primo cittadino si è stretto particolarmente vicino alla famiglia, ricordando che uno dei fratelli di Francesco è impegnato nella Consulta giovanile comunale. Giuseppe Fausto ha rimarcato che “Castellammare del Golfo si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare“.