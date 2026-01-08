Crans-Montana, Italia unita nel lutto. L’opposizione raccoglie l’invito della premier per la Messa “condivisa”

L'abbraccio alle famiglie

Destra e sinistra insieme domani alla Santa Messa per le vittime italiane del rogo svizzero. Per una volta la politica mette da parte le bandiere partitiche e gli steccati ideologici per unirsi in una abbraccio corale intorno alle famiglie dei ragazzi morti nel tragico incendio di Crans-Montana. L’inferno di fuoco che ha ucciso 40 giovanissimi, tra cui sei italiani. Le opposizioni sciolgono le riserve e dicono sì alla proposta della premier Giorgia Meloni. Che nei giorni scorsi ha invitato alte cariche dello Stato e leader delle opposizioni a condividere un momento di unità nazionale. La celebrazione si terrà venerdì pomeriggio a Roma alle 16,30 nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso nel cuore della Capitale.

Svizzera, Messa in suffragio delle vittime: le opposizioni dicono sì alla premier

Il centrosinistra, con in testa Elly Schlein e Giuseppe Conte, rispondono presente alla chiamata della premier. Tutti i partiti del campo progressista, chi con i leader, chi con una delegazione, saranno presenti alla messa per ricordare ancora una volta i 6 angeli italiani: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galoppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. L’invito è stato inviato nelle scorse ore dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano per conto della premier a tutta la squadra di governo, ai capigruppo in Parlamento e ai leader delle opposizioni, da Schlein a Conte, passando per Riccardo Magi, Carlo Calenda e Matteo Renzi.

La celebrazione venerdì nella Chiesa di San Carlo al Corso a Roma

Il messaggio di Palazzo Chigi recita così: “La presidente tiene alla tua presenza come a quella di altri leader dell’opposizione per un momento di cordoglio unificante di fronte alla tragedia e al dolore delle famiglie”. Per il Partito democratico, oltre alla segretaria, saranno presenti il capogruppo in Senato, Francesco Boccia, e il vice capogruppo a Montecitorio Toni Ricciardi. Per i 5Stelle Conte sarà invece accompagnato da una delegazione di parlamentari pentastellati. Non mancheranno neppure i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per +Europa ci sarà il segretario Riccardo Magi, assieme a una delegazione, mentre per Italia viva, con Matteo Renzi lontano da Roma, ci sarà la presidente dei senatori, Raffaella Paita, e per Azione parteciperà alla messa in suffragio delle vittime del rogo in Svizzera la presidente, Elena Bonetti, assieme a una delegazione di parlamentari. Tra le cariche istituzionali il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha confermato la sua presenza. Ma la lista è destinata a crescere nelle prossime ore.