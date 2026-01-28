Germania, bufera sul colosso Deutsche Bank: perquisizioni e ipotesi di riciclaggio con pista “russa”

L'indagine della Procura

Da Francoforte a Berlino a Londra, fino a Mosca: una pista bollente quelle che è dietro le perquisizioni condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. In trenta si sono presentati per raccogliere documenti, bilanci, informazioni sulla provenienza di montagne di soldi. Secondo media tedeschi – come lo ‘Spiegel‘ – la procura di Francoforte avrebbe avviato un’indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che “la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank”, aggiungendo che Deutsche Bank sta “collaborando pienamente”.

Deutsche Bank, la “bomba” del riciclaggio e la pista Abramovich

Secondo quanto riporta Der Spiegel una trentina di funzionari dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sono arrivati nella sede centrale della banca nel centro di Francoforte poco dopo le 10 del mattino nel quadro di un’indagine “contro persone e dipendenti precedentemente sconosciuti della Deutsche Bank” con sospetto di riciclaggio di denaro. Secondo fonti citate dalla testata tedesca, il blitz è collegato a società connesse con l’oligarca russo Roman Abramovich, vicino al Cremlino e inserito dalla primavera 2022 nella lista delle figure oggetto di sanzioni dell’Unione Europea .

Il governo tedesco non ha voluto commentare le perquisizioni in corso nelle sedi di Deutsche Bank a Francoforte e Berlino per sospetto riciclaggio, sottolineando però l’impegno dell’esecutivo nella lotta contro i reati fiscali e finanziari. “Ci sono delle indagini in corso e purtroppo non possiamo commentare ulteriormente”, ha spiegato una portavoce del ministero dell’Interno in conferenza stampa. Secondo un portavoce del ministero delle Finanze, “in generale, la lotta contro i reati fiscali e finanziari è, ovviamente, una priorità per il nostro ministero. Abbiamo già avviato diverse misure in questa legislatura, ed è abbastanza chiaro che non si tratta di reati di poco conto. Il ministero è fermamente concentrato su questo aspetto come priorità e continueremo a intervenire”.

Il titolo va a picco in Borsa

A poche ore dalla notizia delle indagini, il titolo di Deutsche Bank scivola a -3,3% e scambia a circa 32,4 euro a Francoforte (Dax -0,5%). Il primo scossone per il titolo si è verificato poco dopo le 1 ora italiana, quando scambiava a circa 32,9 euro (-0,6%), per poi correggere bruscamente al ribasso. «La banca coopera pienamente con la Procura», ha affermato ai media un portavoce dell’istituto, senza fornire ulteriori dettagli.