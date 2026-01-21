Floridia, la battuta infelice della grillina sul il maltempo: “Calamità Meloni e calamità naturali”. Ma non fa ridere nessuno

Mentre il ciclone infuria

“Alle calamità naturali si sommano le calamità del governo”. La solita grillina Barbara Floridia non perde occasione per una battuta infelice. In giornate drammatiche per il maltempo al Sud dell’Italia, con tre regioni sull’orlo della calamità naturale, Floridia sfrutta il maltempo che infuria sulla vita delle persone per fare elementare propaganda. La battuta non è un granché, è inopportuna, squallida.

Barbara Floridia, battuta infelice sul maltempo

“Strade chiuse, ferrovie idem, allagamenti, frane, comuni senz’acqua e luce: la situazione in Sicilia è davvero terribile. E a tutti i miei corregionali che stanno vivendo ore drammatiche va la mia vicinanza e di tutto il Movimento 5 Stelle”. Una siciliana doc avrebbe potuto e dovuto preoccuparsi dell’emergenza, dei soccorsi, ringraziando la protezione civile che sta dando il massimo. Invece parte per la tangente. “Detto ciò, di fronte a questa ondata di maltempo non si può evitare di sottolineare che nella nostra regione le calamità naturali si sommano alla calamità governo Meloni: che in questi tre anni sui fondi destinati a infrastrutture e interventi anti-dissesto ne ha combinate un po’ di tutti i colori”.

L’impegno del governo in manovra per le calamità

Così in una nota la senatrice siciliana del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai. “Non possiamo infatti dimenticare che per i prossimi anni sono stati tagliati 900 milioni per la manutenzione delle strade e per la messa in sicurezza del territorio. Il governo dovrebbe subito dichiarare lo stato d’emergenza in tutta l’isola (cosa già fatta in queste ore, ndr) , e ripristinare tutti i fondi sottratti in questi anni”. La realtà non è questa: al fine di ridurre l’esposizione nazionale a eventi imprevedibili, in Manovra il governo ha istituito un fondo da 350 milioni di euro per l’anno 2026: destinato specificamente alla mitigazione dei rischi naturali; e al finanziamento di opere per la messa in sicurezza delle aree critiche.

In parallelo, il sistema nazionale di protezione civile riceve un potenziamento dei fondi regionali e nuove risorse per l’adeguamento tecnologico di IT-alert: il sistema di allarme pubblico per le emergenze. Sul versante della crisi idrica, la manovra proroga fino al 2027 l’incarico del Commissario straordinario per la siccità, stanziando 41 milioni di euro per interventi urgenti e potenziando le sue funzioni di coordinamento per accelerare la realizzazione delle infrastrutture necessarie.