Storace sbugiarda la grillina Floridia in diretta: “Lei ha manipolato il video di un giornalista”

Francesco Storace contro Barbara Floridia: ovvero come ti sbugiardo la grillina in diretta su La7. È accaduto nella puntata di martedì 21 ottobre di DiMartedì, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Giovanni Floris

«C’è un tema che riguarda anche lei, che fa un mestiere delicato», dice Storace alla senatrice grillina, «lei dovrebbe essere garante anche dei giornalisti, tutelatrice dei giornalisti. E lei se lo ricorderà quello che ha combinato a Mario Sechi nei giorni scorsi. Lei ha manipolato un video di un giornalista italiano».

Il riferimento di Storace è al filmato montato ad arte e rilanciato dalla 5Stelle in cui Sechi sembrava proporre l’affondamento delle navi per Gaza con gli attivisti a bordo, mentre parlava delle imbarcazioni sequestrate da Israele.

Storace sfida Floridia a #DiMartedì! La presidente #M5S avrebbe manipolato il video di Mario #Sechi, attribuendogli frasi mai dette sulla Flotilla. Vergogna, scuse immediate e altro che TELEMELONI. RAI a rischio!

La faccia di Floridia vale il video😂😂😂😂😂#Verità… pic.twitter.com/EcnXhyY0v1 — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) October 22, 2025

Il testo del botta e risposta tra Storace e Floridia

Storace: altro che TeleMeloni, vedete i dati dell’osservatorio di Pavia

«Lei è presidente della Vigilanza, a me non è mai capitata una cosa del genere. Sento di TeleMeloni, ma se io conduco in radio sulla Rai, il Rosso e il Nero posso condurlo perché ho una persona accanto c’è una persona che ha il suo vissuto di sinistra, Vladimir Luxuria. Io non sono sicuro che avrei potuto condurre da solo quel programma». E ancora, «i dati dell’osservatorio di Pavia e il Pd è sempre in testa, come si fa a dire TeleMeloni?».