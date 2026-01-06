Fermato il killer del capotreno di Bologna, ma rilasciato dopo il delitto: l’incredibile retroscena

Liberato a Fiorenzuola

Il ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l’uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno.

A ricostruire l’incredibile retroscena, l’ANSA che riporta che il killer del capotreno sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell’ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento non erano state ancora diramate le note di ricerca.

Avvistato alla stazione di Milano

Sarebbe arrivato a Milano, nella notte, Jelenic Marin, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso con una coltellata nel pomeriggio di ieri nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna. Lo apprende LaPresse. L’uomo è stato avvistato alla stazione, non è chiaro se sia ancora a Milano o abbia già lasciato la città. Sono infatti tuttora in corso le ricerche di Marin, che, secondo quanto riferito, sarebbe arrivato nella tarda serata di ieri a Milano.

Il 36enne croato, Marin Jelenic, senza fissa dimora e legami sul territorio italiano, era già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. Inoltre era stato identificato in diverse circostanze in ambiti ferroviari in tutto il Nord Italia. Le indagini della polizia per rintracciarlo “vanno avanti senza sosta e a 360 gradi dal tardo pomeriggio di ieri”.

Le indagini hanno permesso, grazie ai numerosi impianti di videosorveglianza dell’area della stazione, di monitorare l’arrivo, in stazione, della vittima che, come risulta dai filmati, “viene seguita, per un lasso di tempo significativo e apparentemente senza motivo” dal 36enne croato tuttora ricercato che sarebbe stato avvistato nelle ultime ore, a quanto si apprende, alla stazione di Milano, dopo essere saltato su un treno a Bologna.