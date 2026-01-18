Federica Torzullo martoriata e poi sepolta dal marito. Claudio Carlomagno arrestato: voleva costituirsi

Ad Anguillara

E’ ufficiale: è stato estratto dal terreno il corpo scoperto questa mattina dai carabinieri, sepolto in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Dagli abiti e dagli oggetti personali rinvenuti, si ha la certezza che sia il corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara, in provincia di Roma. Il riconoscimento ufficiale avverrà all’obitorio del Verano, dove la salma verrà trasferita a breve dalla mortuaria. Il marito della donna, Claudio Carlomagno, è stato fermato dai carabinieri al termine dell’interrogatorio e trasferito nel carcere di Civitavecchia. “So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma fondamentalmente è stato arrestato prima. Non c’è dubbio che lui comunque sia stato arrestato a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Immagino che sarà tradotto in carcere in serata”, ha detto l’avvocato Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno. Al momento, il marito di Federica Torzullo è ”certamente privo della libertà personale. Non so dire in virtù di quale provvedimento, per il semplice motivo che ancora non ne sono a conoscenza”, spiega ancora il legale. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una “copiosa repertazione di tracce ematiche” e che i primi elementi raccolti, ”per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo” Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo uccisa e sepolta dal marito: chi è Claudio Carlomagno

Federica Torzullo, 41 anni, era scomparsa l’8 gennaio 2026 dopo essere rientrata a casa intorno alle 23, come ripreso da una telecamera. Il suo telefono era diventato irraggiungibile alle 8:20 del 9 gennaio, e Carlomagno aveva denunciato la scomparsa solo ore dopo, su segnalazione dei colleghi della moglie. Tracce di sangue sono emerse con il luminol in casa, auto, abiti e azienda di Carlomagno. Il suo racconto presenta incongruenze, come un “buco” di 9 ore e spostamenti GPS non coerenti con le dichiarazioni, inclusi ritardi e cambi di mezzo il 9 gennaio. La coppia era in fase di separazione, con udienza prevista quella settimana

Claudio Carlomagno è il proprietario e titolare di una ditta di movimento terra ad Anguillara Sabazia, nota come Carlomagno Srl. L’azienda opera nel settore edile, sia pubblico che privato, con attività di scavi, demolizioni e trattamento di rifiuti inerti da costruzioni. La sede operativa si trova in via Comunale di San Francesco, dove custodisce mezzi e materiali per il movimento terra. Carlomagno gestisce l’impresa insieme al padre, con camion e veicoli per scavi, ed è stata sequestrata durante le indagini. È descritto localmente come imprenditore noto per queste attività.​