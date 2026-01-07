‘FantaSanremo’: iscrizioni ufficialmente aperte. Tante novità per gli allenatori e budget di ‘100 baudi’

Aspettando il Festival

Il fantasy game, che lo scorso anno ha spopolato tra gli amanti della canzone italiana registrando oltre 3.5 milioni di adesioni, torna con formule vincenti e nuove regole. Ogni partecipante può gestire fino a 5 squadre

Il grande giorno per i ‘fanta allenatori’ d’Italia è arrivato. Come scrive l’Adnkronos, si sono aperte oggi ufficialmente le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il fantasy game che accompagna e anima il Festival della Canzone Italiana. Gli appassionati possono iniziare a creare le proprie squadre aggiornando o scaricando l’applicazione dedicata, disponibile su App Store e Play Store, oppure accedendo direttamente dal sito fantasanremo.com.

A disposizione di ogni giocatore “100 baudi”

Anche per questa edizione viene confermata la formula di gioco che ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo oltre 3.5 milioni di utenti lo scorso anno. Ogni giocatore avrà a disposizione un budget di 100 “baudi” – la moneta diventata ormai iconica del gioco in memoria di Pippo Baudo – per acquistare una rosa di sette artisti. La squadra dovrà poi essere schierata con cinque Titolari e due Riserve, nominando un Capitano tra i cinque artisti principali. Mentre i Titolari contribuiranno al punteggio con tutti i bonus e i malus previsti dal regolamento, le Riserve potranno accumulare punti solo attraverso specifici Bonus e Malus Extra.

Novità sulla modifica della formazione

La vera novità di quest’anno risiede nelle rigide finestre per la modifica della formazione. I fanta allenatori potranno infatti cambiare la disposizione di Titolari e Riserve, ed eventualmente nominare un nuovo capitano, solo in due occasioni: la prima, dalle 8 alle 20 di venerdì 27 febbraio, in concomitanza con la serata delle cover; la seconda, nella stessa fascia oraria, sabato 28 febbraio per la finalissima. Il ruolo del Capitano si conferma cruciale, poiché vedrà raddoppiati sia i bonus che i malus legati alla sua posizione nella classifica finale, e sia i 20 punti bonus per un eventuale piazzamento nella top five delle prime quattro serate.

Fino a cinque squadre per fanta allenatore