Epica vittoria di Alcarez dopo i crampi. Zverev accusa lui e Sinner: “Li aiutano, è una str…” (video)

Australian Open

E’ Carlos Alcaraz il primo finalista dell’Australian Open maschile, primo Slam stagionale. Lo spagnolo, primo favorito del tabellone e numero 1 del mondo si è imposto in semifinale sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 del tabellone e del ranking Atp, in cinque set con il punteggio di 6-4 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 7-5, in 5 ore e 26 minuti al termine di una partita epica. Dopo i primi due set vinti Alcaraz ha accusato crampi nel terzo, chiedendo il medical time-out sul quale Zverev ha duramente protestato con l’arbitro: “Non ha diritto all’intervento medico, volete favorire quei due, è una str…!”, ha detto riferendosi ad Alcaraz e a Sinner, a sua volta beneficiario di una sospensione del match nei turni precedenti a causa dei crampi.

Alcaraz ha i crampi, Zverev si infuria

I crampi per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 hanno provocato la reazione di Alexander Zverev per il ‘trattamento di favore‘ riservato allo spagnolo e, secondo il tedesco, anche a Jannik Sinner. Il tennista spagnolo ha battuto Zverev nella semifinale dello Slam di Melbourne, in cui ha accusato problemi fisici. Nel corso del terzo set infatti, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 7-6 (7-5), Alcaraz ha richiamato l’attenzione del proprio angolo lamentando crampi.