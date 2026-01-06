Edicola SOSTIENICI

E’ scomparso nel nulla Antonio Menegon, l’ingegnere paladino della lotta contro gli autovelox

Tezze sul Brenta

Cronaca - di Monica Pucci - 6 Gennaio 2026 alle 12:35

Ore di angoscia nelle comunità di Tezze sul Brenta e Rosà dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di cui non si sa più niente da alcuni giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce una galleria d’arte in via Garibaldi a Rosà. Ed è proprio qui, nel suo ufficio, che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno trovato le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il telefono cellulare e, all’esterno dello stabile, il furgone e l’auto dell’ingegnere.

Giallo sulla scomparsa dell’ingegner Antonio Menegon

“Vista l’anomalia della scomparsa e la preoccupazione dei suoi cari chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alle forze dell’ordine”, è l’appello lanciato tramite Rete Veneta dalla sindaca di Rosà Elena Mezzalira. Anche il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, si mostra sconvolto. “E’ un’amara sorpresa, la comunità è scossa perché non si sa dove è andato a finire”, dice, intervistato anche lui da Rete Veneta.

