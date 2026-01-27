Disordini contro l’Ice a Minneapolis, Melania Trump: “Protestate sì, ma pacificamente” (video)

La first lady scende in campo

«Dobbiamo unirci. Invito all’unità. So che mio marito, il presidente, ieri ha avuto un ottimo colloquio telefonico con il governatore e il sindaco, e stanno lavorando insieme per garantire la pace ed evitare disordini. Sono contraria alla violenza». A dirlo è Melania Trump, a fronte delle tensioni a Minneapolis per l’operato dell’Ice. Poi, a fronte delle rivolte che spesso sfociano nella violenza, specialmente per colpa dei gruppi antagonisti, la first lady ha lanciato un appello ai manifestanti, chiedendogli di «protestare in modo pacifico». Poi l’attenzione si è spostata verso la nuova bufera di neve che sta colpendo gli Usa e che ha messo in ginocchio tanti cittadini: «Provo profonda compassione per le persone che sono colpite da questa tempesta. So che il governo federale sta lavorando duramente per fornire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Come americani, dobbiamo aiutarci a vicenda e riunirci in questi tempi difficili».

Melania Trump sulle proteste violente contro l’Ice: “Manifestate pacificamente”

Durante il suo intervento, la first lady ha detto di essere contraria alla violenza, inviando la sua forza e il suo amore a tutti coloro che stanno affrontando difficoltà a causa della tempesta ghiacciata. Successivamente, la moglie di Trump ha parlato anche del suo nuovo docufilm intitolato “Melania”, che racconta i retroscena della sua vita. Si tratta di azioni importanti che in pochi conoscono: «Questa storia non è mai stata raccontata prima, quindi il pubblico mi vedrà per come gestisco la mia attività, la mia filantropia, la preparazione della famiglia per l’inaugurazione e anche l’istituzione dell’ala est per la Casa Bianca».