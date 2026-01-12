Destra giovanile in lutto: è morto Gaetano Del Prete De’ Cillis, aveva 33 anni

Il cordoglio di FdI

È morto domenica in ospedale a Pescara dov’era ricoverato per una malattia il 33enne Gaetano Del Prete De Cillis, responsabile di Gioventù Nazionale a Carovigno, città della provincia di Brindisi in cui viveva. Nei mesi scorsi era stato anche tra i candidati alla presidenza della riserva naturale di Torre Guaceto. Del Prete era in cura per un tumore presso l’Ospedale San Matteo di Pavia. Gaetano Del Prete, nato il 21 maggio 1992, si era unito in matrimonio con Silvia nel mese di agosto scorso. Si occupava di europrogettazione e fondi europei.

A ricordare il 33enne in un post sulla sua pagina Facebook è anche il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. «Una brutta notizia – scrive -. Gaetano non ce l’ha fatta. Era il punto di riferimento dei nostri ragazzi di Gioventù Nazionale a Carovigno. Nonostante la malattia, quest’anno era ad Atreju. Un abbraccio forte alla moglie Silvia con cui si era sposato da poco, alla famiglia, agli amici e a tutta la nostra comunità di Carovigno. Lo ricorderemo come esempio di militanza, passione, generosità e amore per la vita».

Il cordoglio di Bignami

«Ciao Gaetano – scrive il presidente dei deputati di FdI, Galeazzo Bignami sulla sua pagina Facebook- Ci siamo visti ad Atreju dove ci sei voluto essere nonostante tu stessi già male, perché non si molla mai. Oggi ti salutiamo, abbracciando Silvia e la tua famiglia. Che la terra ti sia lieve»

Cordoglio espresso anche dal direttivo provinciale di Brindisi di FdI, che ricorda come Gaetano Del Prete De Cillis sia stato un «giovane militante che ha dedicato tempo, energie e passione alla propria comunità. La sua disponibilità, il suo entusiasmo e il suo senso di responsabilità resteranno un esempio per tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso di impegno civile e politico».

Un lutto che colpisce anche gli altri partiti politici. «Gaetano – scrive il M5s Carovigno – ha vissuto l’impegno politico come un servizio verso gli altri, con dedizione, passione e presenza costante nella vita pubblica. Anche nei momenti più difficili non ha mai smesso di credere nel valore della partecipazione, del confronto e dell’agire per il bene comune. Oggi vogliamo ringraziarlo per ciò che ha dato: tempo, energie, idee e cuore. Il suo esempio resta quello di una persona che ha scelto di esserci, di mettersi in gioco e di non voltarsi dall’altra parte». Analogo cordoglio viene espresso dal Pd e da Forza Italia Carovigno, a riprova di un impegno puro, disinteressato e nobile, che ha ricevuto apprezzamenti bipartisan.

I funerali di Gaetano Del Prete De Cillis si terranno martedì 13 gennaio alle ore 15 presso la chiesa del Carmine di Carovigno.