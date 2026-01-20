Delitto di Anguillara: Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ha anche provato a difendersi

Ventitré coltellate. Fendenti che sarebbero stati inferti dal marito di Federica Torzullo, Claudio Agostino Carlomagno: quattro di difesa sulle mani, segno di un estremo tentativo di proteggersi, e diciannove tra collo e volto. È quanto emerge dall’autopsia eseguita all’Istituto di medicina legale della Sapienza di Roma sul corpo della donna uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata sepolta in una buca all’interno della ditta di famiglia di movimento terra.

La prima coltellata, quella mortale, è stata sferrata con precisione alla vena giugulare, sul lato sinistro del collo. Un colpo letale, secondo l’autopsia, che avrebbe provocato una rapidissima emorragia. Le coltellate successive il marito le avrebbe inferte per sfregio. Claudio Agostino Carlomagno è stato arrestato con le accuse di femminicidio e occultamento di cadavere. L’autopsia ha restituito un quadro di violenza estrema. Le coltellate sono state sferrate anche all’addome e bacino, oltre agli arti inferiori. L’intera gamba sinistra risulta amputata, mentre il torace è stato schiacciato dall’azione a cucchiaio della benna di una scavatrice.

Federica Torzullo sarebbe stata inoltre spogliata

Sul corpo sono state riscontrate anche ustioni al volto, al collo, alle braccia e alla parte superiore del torace, compatibili con un tentativo di bruciare il cadavere dopo l’uccisione, forse con un bruciatore o dopo che il corpo è stato cosparso con del liquido infiammabile. Federica Torzullo sarebbe stata inoltre spogliata prima di essere seppellita, un dettaglio che per gli inquirenti era finalizzato a ritardarne il riconoscimento. La donna era scomparsa l’8 gennaio.

Il corpo è stato ritrovato domenica, al termine di giorni di ricerche da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, che stanno conducendo le indagini. L’esame è stato effettuato dalla dottoressa Benedetta Baldari per la Procura della Repubblica di Civitavecchia, dal professor Giulio Sacchetti per l’imputato, dal professor Gino Saladini e dal dottor Antonello Cirnelli per la parte civile. I risultati tossicologici e istologici saranno disponibili tra 90 giorni. La Procura di Civitavecchia ha valutato la contestazione del nuovo reato autonomo di femminicidio, introdotto con la recente riforma del Codice rosso. Si tratta della prima applicazione in Italia della nuova fattispecie, che prevede l’ergastolo nei casi in cui l’uccisione di una donna avvenga come atto di controllo, dominio o possesso.

Delitto di Anguillara, Carlomagno finora ha scelto la via del silenzio

Mercoledì, Carlomagno comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo. Fino ad oggi l’indagato ha scelto la via del silenzio, rimanendo muto davanti ai pm che lunedì lo hanno raggiunto in carcere per interrogarlo. L’obiettivo di chi indaga è che il marito possa fornire una “piena confessione” su quanto compiuto e rivelare elementi per individuare l’arma con cui ha compiuto l’omicidio. Sul movente resta la pista tracciata nei primissimi atti dell’indagine: Carlomagno non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna, i due si stavano separando.

“I coniugi attraversavano – si legge nel decreto – una profonda crisi, tanto da vivere da separati in casa” assieme al figlio di 10 anni. “Mentre Federica coltivava da tempo una nuova relazione, il marito – è detto – non era in grado di accettare la fine del matrimonio”. I pm ipotizzano che lui abbia usato lui il cellulare della moglie dopo l’omicidio per depistare gli investigatori. Gli ultimi messaggi intercorsi tra Federica e la madre, dal tono “laconico”, risalirebbero alla mattina di venerdì 9 gennaio tra le 7.55 e le 8.05, ossia quando si ritiene che la quarantunenne fosse già morta.