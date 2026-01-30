Del Vecchio gela Gruber e Giannini: “Mi piace l’Italia di questi tre anni con la Meloni” (video)

Debutto in tv

Ma lei da che parte sta? Ma le piace la Meloni? Ma i dati economici non sono negativi? Ci hanno provato in tutti i modi i pasdaran dell’anti-melonismo, la premiata ditta Gruber-Giannini, a far cadere Leonardo Maria Del Vecchio, astro nascente dell’imprenditoria italiana, nella trappola dell’opposizione a prescindere. Ma poi si sono arresi, verdi di rabbia. Il rampollo del colosso Luxottica, per la prima volta in tv a “Ottoemezzo“, su La7, ha candidamente difeso la sua posizione. “Mi piace l’Italia di questi 3 anni e mezzo di governo, se non mi fossi sentito stabile di investire in Italia non lo avrei fatto, questa stabilità è anche parte del lavoro del governo. Vedo un’Italia stabile”, ha risposto Del Vecchio. Centrodestra o centrosinistra? “Ho votato per entrambi, ho votato Renzi e ho votato Meloni”, ha detto ancora, eludendo invece la domanda sul gradimento per il presidente americano Trump: “La domanda è perché si è arrivati a un certo tipo di politiche e atti di forza, è per una mancanza di unità e forza di un’unione che ancora non si vede dell’Europa, se fosse stata più unita non ci sarebbe stato questo spazio per Trump”. E la Gruber: “Ma è colpa dei sovranisti come la Meloni!”. Ossessione non raccolta dal giovane imprenditore, che ha dialogato a più riprese con Italo Bocchino, in studio.

“Mi è sempre stato detto che corro troppo, ma prima di fare un ulteriore passo come comprare una televisione è meglio aspettare, dato che non sono ancora entrato formalmente all’interno dell’editoria”, ha risposto l’amministratore di Lmdv, interpellato dal direttore editoriale del “Secolo d’Italia”. “Credo molto nell’informazione vera. Ho notato che i giovani traggono informazioni e risposte da mezzi non autorevoli, cosa che reputo essere un potenziale pericolo per il futuro. Lo faccio perché mia figlia possa avere un giorno informazione da firme autorevoli. Nel libero mercato un venditore ha libertà di scegliere il suo acquirente. Elkann ha preso la sua decisione”, ha spiegato Del Vecchio.

L’eredità del gruppo Luxottica

“A livello tecnico, siamo sei eredi – risponde Del Vecchio a una precisa domanda della Gruber -. Gli altri tre eredi hanno deciso di avvalersi del beneficio di inventario. Io ho accettato in maniera nuda e cruda l’eredità di mio padre. Non mi sento un eroe, mi sembra il minimo”. Poi osserva che “quella di Berlusconi (la successione, ndr) è un esempio di successione ben riuscita. La differenza di età e la lontananza dei nuclei familiari rendono le cose per noi più complesse”, prosegue Del Vecchio.””Un imprenditore autonomo come me si concentra più sul fare piuttosto che sul pubblicizzare quello in cui investe e i risultati. Posso capire che facciano più notizia il gossip e le cronache rosa ma penso che in questi anni ci siano stati molti risultati”.