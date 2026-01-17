Crosetto ad Hammamet: “Sono venuto a rendere onore a uno statista”. Stefania Craxi: “Vale più di mille parole”

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ad Hammamet per la commemorazione di Bettino Craxi, morto nella località tunisina il 19 gennaio del 2000. Una presenza ‘pesante’ e significativa alla cerimonia, promossa dalla Fondazione Craxi per ricordare l’ex premier socialista scomparso 26 anni fa. “Sono venuto a rendere onore a uno statista, non aggiungo altro”, ha detto il titolare della Difesa ringraziato dalla figlia del leader socialista, Stefania. Insieme hanno partecipato allo svelamento di una stele dedicata a Craxi nella piazza antistante il cimitero cristiano della città tunisina.

Crosetto ad Hammamet: sono venuto a rendere onore a uno statista

“Ringrazio il ministro Guido Crosetto, che ha voluto recarsi ad Hammamet, in terra tunisina, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi, che qui si spense, da uomo libero in lotta contro l’ingiustizia terrena”, così in una nota la presidente della commissione Esteri del Senato. “Il suo gesto, l’appellativo ‘statista’ che il ministro ha scelto per riferirsi a Craxi, vale più di mille parole. La presenza del ministro testimonia, ancora una volta, la vicinanza delle forze di centrodestra, che non hanno mai lesinato in questi anni gesti di attenzione umana e politica. Riconoscendo lo spessore di chi ha dedicato la vita al suo Paese, e lavorato per dare all’Italia il posto che le compete sullo scenario internazionale. Il nome di Bettino Craxi, un uomo di quella sinistra che stava dalla parte giusta della Storia, è oggi grazie a Forza Italia – rimarca la figlia dell’ex leader Psi – un tassello importante del mosaico identitario del centrodestra italiano. Spiace che dal fronte progressista continui a levarsi un silenzio ipocrita“.

Il figlio Bobo: “Italia lo ricordi con busto a Sigonella”

In un’intervista a L’Avanti della Domenica Bobo Craxi ha lanciato una proposta: “Penso a un busto, una statua che lo Stato dovrebbe dedicargli a Sigonella. Penso lo meriti”. L’esponente di ‘Avanti Psi’ ripercorre la vicende del padre Bettino soffermandosi sulla politica estera. “Molti, attraverso i social, sono andati a risentirsi il discorso del 1992. È virale, con milioni di visualizzazioni. Mi riferisco alla sua frase sull’Europa, quando lui dice che ‘nel migliore delle ipotesi sarà un limbo, nel peggiore dell’ipotesi un inferno’, quindi non la sua contestazione all’Europa in quanto tale, ma alla mancata rinegoziazione dei parametri di Maastricht”. Quanto al rapporto con gli Stati Uniti Bobo Craxi ricorda: “L’episodio di Sigonella rappresenta un elemento di grandissima unicità rispetto a quello che è avvenuto nei trent’anni successivi. Cioè un’Italia che improvvisamente poteva tenere testa al proprio alleato americano”.