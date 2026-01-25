Crolla un’altra fake news di “green” e vegani: “La carne di maiale allunga la vita”

Lo studio

La carne di maiale fa bene o fa male? Recentemente, l’alimento si è ritrovato sul banco degli imputati per l’allarme sul prosciutto cotto, da tempo inserito dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) nella lista dei cancerogeni di tipo 1.

Messa da parte in tante dieta, la carne di maiale ora potrebbe riprendersi una piccola rivincita, grazie agli effetti individuati da una recente ricerca. In uno studio americano della South Dakota State University, pubblicato su ‘Current Developments in Nutrition’, un team di ricercatori ha scoperto che l’introduzione di carne di maiale “minimamente lavorata” in una dieta a base vegetale potrebbe avere un effetto positivo sui biomarcatori dell’invecchiamento cognitivo e fisico.

Gli scienziati hanno valutato il regime alimentare di un gruppo di persone tra i 35 e i 65 anni per 8 settimane. Ai partecipanti è stata assegnata in modo casuale una dieta contenente carne di maiale magra minimamente lavorata come fonte primaria di proteine, oppure ceci, lenticchie, piselli spezzati e fagioli neri. La carne di maiale è stata arrostita in un forno a girarrosto, utilizzando solo olio d’oliva e sale, per consentire al grasso in eccesso di scolare naturalmente durante la cottura. Ogni pasto includeva alimenti vegetali e una quantità moderata di uova, latticini e oli vegetali.