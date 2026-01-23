Contestazione choc a Giorgio Gori (Pd). I Pro Pal: “Siamo con chi spara ai sionisti” (video)

Assalto all'università

Contestazioni all’università di Bergamo per l’europarlamentare del Pd Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante “Fuori i sionisti dalle Università”. “Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista” dice uno degli attivisti, ripreso in un video.

“Un piccolo gruppetto di persone, con kefiah multicolori, hanno appena interrotto l’incontro, organizzato dalle associazioni studentesche della @unibergamo, a cui partecipo assieme alla collega Federica Origo e a Giorgio Gori”, scrive sul proprio profilo Instagram il professor Michele Boldrin, docente di Economia all’università di Washington. “Il gruppetto – continua il post del docente – si è sentito in diritto di interrompere, accusarci di sionismo (mi si permetta il sorriso), ripetere qualche slogan trito, incluso sparare a ogni sionista (verbatim), ed andarsene. Ecco, se si fossero fermati li avrei invitati a dibattere ed avrei cercato di fargli comprendere che, nella loro apparente esaltazione egotica, stronzate del genere danneggiano e riducono il già piccolo supporto alla causa palestinese. Ma se ne sono andati tronfi ed urlanti. Peccato, per i palestinesi, avere supporter del genere: fanno solo danni”.

In solidarietà dell’europarlamentare si è espresso l’onorevole di Forza Italia Alessandro Sorte. “Esprimo solidarietà a Giorgio Gori per le contestazioni avvenute da parte di manifestanti pro pal durante il convegno dedicato a giovani, università e lavoro svoltosi in Unibg” ha detto