“Commercialista oggi” di Luca Piovano: una guida indispensabile per i professionisti nell’era dell’Intelligenza artificiale

Il libro

“Commercialista oggi” di Luca Piovano (in vendita su Amazon) non è l’ennesimo manuale tecnico sull’intelligenza artificiale, di cui esistono già eccellenti guide (come quelle pubblicate dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione). È, piuttosto, un diario di bordo e una riflessione strategica che affronta la profonda trasformazione della professione del commercialista da una prospettiva pratica e vissuta dall’interno.

Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno

L’autore, Luca Piovano, Dottore Commercialista e Revisore Legale a Torino, membro attivo di gruppi di lavoro sull’AI, analizza non solo il come adottare la tecnologia, ma il perché e il quando, ponendo l’accento sul significato del cambiamento per il ruolo professionale, l’organizzazione dello studio e i rapporti con clienti e collaboratori.

Il volume, che vanta la prefazione di Luca Asvisio, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, e che ha come sottotitolo “Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno” è strutturato in cinque parti che coprono l’intero nuovo paradigma della professione. La prima parte affronta la commoditizzazione dei servizi tradizionali, la pressione sui margini e la sfida del capitale umano, evidenziando il costo dell’immobilismo in un mercato in evoluzione. Segue una disamina dell’ecosistema tecnologico, mettendo a confronto cloud e on-premise, e dedicando spazio all’AI locale e privata, un tema cruciale per la gestione di dati sensibili, oltre a fornire un quadro normativo completo sulla sicurezza informatica.

La parte centrale si concentra sull’organizzazione e la gestione dello studio, fornendo strumenti per la trasformazione da struttura artigianale a impresa moderna capace di attrarre e gestire i talenti delle nuove generazioni. Vengono poi esplorate le aree di applicazione specifiche, dalla contabilità e l’area fiscale (con un focus sugli accertamenti algoritmici e il fisco digitale) all’advisory e alla rendicontazione di sostenibilità, quest’ultima vista come una competenza emergente.

Una guida indispensabile per il professionista che vuole affrontare la sfida della modernità

Il libro si chiude con una riflessione sull’etica, la regolazione (con riferimenti all’AI Act europeo e alla Legge italiana 132/2025) e gli scenari futuri, ribadendo il ruolo del commercialista come “presidio di fiducia”. Un glossario tecnico e un’appendice sugli strumenti di AI completano l’opera.

Un aspetto interessante è la nota metodologica: il libro stesso è stato scritto utilizzando l’intelligenza artificiale (Claude, ChatGPT e Gemini) come “editor intelligente” per organizzare e fluidificare l’esposizione, in coerenza con il messaggio centrale che l’AI potenzia la competenza professionale senza sostituirla.

Un libro che rappresenta una guida indispensabile per il professionista che vuole affrontare la sfida della modernità, offrendo una bussola strategica per navigare tra tecnologia, persone e processi.

L’autore

Luca Piovano è Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner di Studio Associato CMFC a Torino. Si occupa di consulenza fiscale, finanza d’impresa, startup e operazioni straordinarie. Collabora attivamente con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, partecipando ai gruppi di lavoro su intelligenza artificiale, blockchain e tecnologie emergenti applicate alla professione.