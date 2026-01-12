Carburanti: prezzi medi in calo alla pompa di benzina e diesel. Differenziale self a 3 cent

Dati Mimit

Dalle ultime rilevazioni della giornata diminuiscono le medie nazionali per effetto degli ultimi ribassi decisi dagli operatori. E questo nonostante l'aumento internazionale dei raffinati della scorsa settimana

Diminuiscono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel per effetto degli ultimi ribassi decisi dagli operatori. Il differenziale di prezzo medio nel self vede ora il diesel superiore alla benzina di 3 centesimi. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in deciso aumento soprattutto sul diesel.

Prezzo medio praticato self oggi al 1,636

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,636 euro/litro (1,642 la rilevazione all’8 gennaio 2025), con le compagnie tra 1,618 e 1,645 euro/litro (no logo 1,636). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,666 euro/litro (rispetto a 1,670), con i diversi marchi tra 1,655 e 1,681 euro/litro (no logo 1,655).

Prezzo praticato sul servito 1,783

Sul servito per la benzina il prezzo praticato è 1,783 euro/litro (1,790 il dato dell’8 gennaio), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,711 e 1,852 euro/litro (no logo 1,697). La media del diesel servito è 1,807 euro/litro (contro 1,810), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,742 e 1,886 euro/litro (no logo 1,712). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,691 e 0,720 euro/litro (no logo 0,681). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,389 a 1,474 euro/kg (no logo 1,382).