Calcio, domenica bestiale: scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada (video)

Vicino Bologna

Cronaca - di Lucio Meo - 18 Gennaio 2026 alle 16:34

Una domenica bestiale, per il calcio, con violenti scontri in autostrada tra ultras della Fiorentina e della Roma, che con molto probabilità di erano dati “appuntamento” all’autogrill Cantagallo e all’uscita per Bologna Casalecchio. (VIDEO) Le due tifoserie, stamane, erano in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto. Il fattaccio è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, all’altezza del chilometro 195 sulla corsia di emergenza in direzione Ancona.

Qui si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molto tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. Alcuni armati di mazze e bastoni. La maggior parte erano ultras della Fiorentina che – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero preso d’assalto un transit dove viaggiavano poco meno di una decina di tifosi romanisti. A quel punto sono arrivati altri ultras giallorossi. Ne è nata una rissa nel tentativo di “rubare” pezze e bandiere agli avversari. Nella guerriglia, sono state colpite anche diverse macchine, anche di chi transitava in quel momento lungo le corsie.

