Calcio, domenica bestiale: scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada (video)

Qui si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molto tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. Alcuni armati di mazze e bastoni. La maggior parte erano ultras della Fiorentina che – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero preso d’assalto un transit dove viaggiavano poco meno di una decina di tifosi romanisti. A quel punto sono arrivati altri ultras giallorossi. Ne è nata una rissa nel tentativo di “rubare” pezze e bandiere agli avversari. Nella guerriglia, sono state colpite anche diverse macchine, anche di chi transitava in quel momento lungo le corsie.