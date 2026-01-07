Brigitte Bardot, oggi i funerali a Saint-Tropez. Il marito: “E’ morta per un cancro”. C’è Marine Le Pen ma non Macron

La grande diva

L'icona del cinema transalpino era stata sottoposta a due interventi chirurgici. Il decesso avvenuto lo scorso 28 dicembre

Si terranno oggi a Saint-Tropez i funerali di Brigitte Bardot. La grande attrice è scomparsa lo scorso 28 dicembre. Intanto, il marito ha spiegato che BB è deceduta a causa delle conseguenze di un cancro.

“Aveva resistito a due operazioni”

Icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, la Bardot “ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita”, ha dichiarato il marito, Bernard d’Ormale, in un’intervista pubblicata ieri sera sul sito web di Paris Match. Bernard d’Ormale non ha specificato di quale tipo di cancro soffrisse Brigitte Bardot, che aveva 91 anni.

“Ha sofferto molto”

“Negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte ‘Sono stufa, voglio andarmene…'”, ha rivelato l’uomo che per 33 anni è stato accanto alla grande attrice francese. D’Ormale parla del dolore ancora irreale, così come degli ultimi mesi della star, segnati dalla malattia e dal continuo andirivieni tra l’ospedale e La Madrague.

Il marito è rimasto al suo capezzale fino alla fine. Fisicamente indebolita da due interventi chirurgici per il cancro e sofferente per un debilitante mal di schiena, B.B. alla fine aveva perso la voglia di vivere. L’attrice ha trascorso le sue ultime settimane nella sua famosa casa di pescatori a Saint-Tropez, circondata dai suoi amati gatti e cani, con il marito che si prendeva cura di lei.

Presente Marine Le Pen, Macron non andrà

Molti occhi saranno puntati sugli ospiti durante il servizio nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, la sepoltura in un cimitero sul mare e un evento pubblico nella località della Riviera.

Sarà presente la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. Assente il presidente della Repubblica, Emanuel Macron.

“La cerimonia rifletterà chi era, con le persone che l’hanno conosciuta e amata. Senza dubbio ci saranno alcune sorprese, ma sarà semplice, proprio come voleva Brigitte,” ha detto Bruno Jacquelin, portavoce della Brigitte Bardot Foundation.