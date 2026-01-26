Bonelli il peggiore, ignobile insulto a Meloni sull’Ice: “Servile, ha ridotto l’Italia a zerbino di Trump”

Delirante attacco

Superato ogni limite di decenza. Angelo Bonelli chiama direttamente in causa Giorgia Meloni e il governo sulle immagini che arrivano dagli Usa sull’Ice e lo fa da dandole dello “zerbino di Trump”. E dando al ministro dell’Interno Piantedosi del pusillanime. Tutta l’opposizione è da ridere: Minnesota chiama Meloni. Per ogni cosa o parola pronunciata negli Usa di Trump, la premier dovrebbe “riferire in Parlamento”: formula- tic che ormai per la sinistra è un passe-partout. Ma che il leader di Avs indichi con un termine ignobile come “zerbino” è inaccettabile. E ancora una volta ottiene la palma del peggiore.

Ice, Bonelli il peggiore: “Meloni ha ridotto l’Italia a zerbino”

”Le immagini che arrivano dagli Stati Uniti parlano da sole: operai prelevati dai cantieri, cassiere fermate nei supermercati, bambini usati come esca per catturare i genitori. Persone che lavorano, non delinquenti, diventano bersaglio di una vera e propria caccia all’uomo e alla donna. È una deriva che mina alla radice i valori fondativi degli Stati Uniti. Il monito lanciato da Barack Obama è chiarissimo: sono in discussione democrazia e libertà. Quando un governatore, come quello del Minnesota, è costretto a chiamare la Guardia Nazionale per proteggere i cittadini dall’ICE, siamo davanti a uno scenario che assomiglia sempre più a una guerra civile strisciante, alimentata dalla violazione dei diritti”. Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde, ospite della trasmissione Start su SkyTG24 non tiene minimamente in conto che con l’amministrazione Obama si è avuto il record di espulsioni. Ma ora lui e la sinistra ne chiedono conto al governo italiano. Ci sarebbe da ridere se non fosse drammatico che il dibattito si fondi sugli insulti e sulla mancanza di obiettività.

Bonelli insulta anche Piantedosi

Nonostante il Viminale abbia smontato il teorema sulle forze dell’Ice in Italia per le olimpiadi Milano-Cortina, Bonelli fa il suo comizio: “La milizia di assassini dell’Ice non la vogliamo in Italia. Il presidente della Regione Lombardia conferma ciò che il pavido ministro dell’Interno Piantedosi non ha avuto il coraggio di fare: l’Ice sarà in Italia a scortare Vance e Rubio. In Italia non vogliamo gli assassini di Renée Good, di Alex Pretti e delle tante persone giustiziate a sangue freddo nella vergognosa caccia all’uomo messa in atto negli Stati Uniti”. In realtà la situazione è diversa, Bonelli strilla e insulta il ministro dandogli del pavido. Ma la polemica è fondata sul nulla. Gli risponde per le rime Matteo Piantedosi: “Quella dell’Ice a Milano-Cortina è una polemica sul nulla. In questo momento gli americani come tutti gli altri non hanno elencato le tipologie di presenze che ci saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni. Ma voglio precisare: Ice, in quanto tale, non opererà mai in Italia. Mi sembra ovvio che siamo sufficientemente padroni della gestione dell’immigrazione. E parliamo di un evento che non c’entra nulla sull’immigrazione”.

Piantedosi: “Ice in Italia? Stiamo parlando del nulla”

“Se mai dovesse essere, ma parliamo di ipotesi, che singole unità di personale appartenenti a qualsiasi organizzazione di sicurezza americana espleteranno solo misure di sicurezza ravvicinata che non hanno nulla a che vedere con quello che sta generando discussioni”. E spiega ancora: “Se succederà vedremo. Per ora stiamo parlando del nulla. Una richiesta per chiedere agli Usa di escludere Ice anche dai compiti di scorta? Questo si chiede se il problema si pone. Al momento non si pone. Ove mai si dovesse verificare si faranno le valutazioni del caso”.