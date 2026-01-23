Bonelli horror su Gaza: “Il tavolo della pace è dei boia che grondano sangue, vince il fascismo globale”

L'anatema del Verde

Non ci può pensare, Angelo Bonelli, cintura nera di gaffe e di uscite a vuoto. Stavolta nel mirino ha il “Board of Peace”, il tavolo della pace per Gaza lanciato da Donald Trump e a cui l’Italia, per ora, ha chiesto di non entrare, pur apprezzandone l’utilità. “È un’offesa al Parlamento apprendere dalle dichiarazioni di Trump che Giorgia Meloni avrebbe comunicato la volontà politica di aderire al cosiddetto Board of Peace. Un’adesione che è in contrasto con la Costituzione e che sarebbe un atto intollerabile. Per l’ennesima volta chiediamo alla presidente Meloni di venire a informare il Parlamento e dirci cosa ha promesso a Trump sul Board of Peace”, dichiara in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, al quale sfugge che invece la Meloni ha detto “no” a Trump proprio in virtù di quella questione preliminare richiamata da Bonelli a proposito della Costituzione.

Ma Bonelli usa toni da film horror. “Dare un giudizio politico di consenso a un organismo che, nei fatti, è una società immobiliare con la partecipazione di dittatori e boia, a partire dal criminale Netanyahu, disonora la storia dell’Italia”. “Siamo di fronte a un fascismo globale guidato da Trump: nel suo Paese – sottolinea l’esponente di AVS – minaccia di chiudere le università, intimidisce la stampa e le autorità istituzionali; ha scatenato una guerra civile strisciante con la sua milizia ICE, arrivando ieri a prelevare un minore di cinque anni da una scuola, usandolo come esca per catturare il padre”.

“Quello presentato a Davos è Trump Gaza City. Su una terra che gronda di sangue, Donald Trump e il suo entourage progettano grattacieli, turismo costiero e affari immobiliari. È la trasformazione di uno sterminio in speculazione. Altro che pace. È il mondo che vogliono imporci: un mondo in cui il diritto internazionale viene demolito con la forza e sostituito dalla morale di Trump. L’Italia non può e non deve essere complice”, conclude Bonelli in preda a un delirio satanico.