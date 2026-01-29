Autista caccia un bambino dal bus e lo lascia in mezzo alla neve: non aveva il biglietto giusto

Sei chilometri al gelo

Si fatica a credere che un bambino di 11 anni sia stato lasciato al freddo e al gelo dall’autista, giù dal bus, perché aveva un biglietto sbagliato. E’ accaduto sulla linea San Vito-Vodo di Cadore, nel Bellunese. L’aumento dei costi è stato deciso in vista delle per le Olimpiadi e il bambino evidentemente non lo sapeva. La procura ha aperto un’inchiesta per abbandono di minore. Dolomiti Bus fa sapere che «il conducente è stato prudenzialmente sospeso dal servizio».

Autista lascia al gelo il bambino che non ha il biglietto giusto

Il ragazzino è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve, con temperature di meno tre gradi e il sole al tramonto, quindi con il freddo che entra nelle ossa. In questo contesto l’autista ha avuto il “coraggio” di far scendere dal mezzo il minore. Che è arrivato a casa in condizioni devastate: in ipotermia dopo aver camminato lungo la pista ciclabile tra San Vito e Vodo di Cadore; impossibilitato a contattare la famiglia perché senza cellulare.

La tariffa olimpica e il problema del biglietto

Il costo della tratta è passato da 2,50 a 10 euro in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma il ragazzino aveva con sé un carnet di biglietti vecchi da 2,50 euro. La scelta di farlo scendere è stata agghiacciante anche perché «l’autista avrebbe potuto chiedergliene quattro»: così la nonna del bambino ha spiegato. E’ lei spiega la nonna Chiara Balbinot, avvocata di Padova che ha presentato la querela. Invece il conducente ha preteso dieci euro in contanti che il ragazzino non aveva. Il nuovo biglietto è acquistabile solo tramite app o bancomat, per cui al momento del fatto il ragazzino non aveva possibilità alcuna di regolarizzare la situazione. Per cui, secondo quanto ricostruito, l’autista gli ha intimato di scendere.

La madre: «Aveva le labbra viola»

«Quando ha bussato alla porta aveva le labbra viola, non riusciva a parlare. I suoi vestiti erano zuppi»: così la mamma ha raccontato. Il ragazzino è tornato alle 18:15, oltre due ore dopo la fine della scuola, infreddolito. Tremava e piangeva. Era in stato di ipotermia, dichiara il certificato medico. Tramite una nota, l’azienda Dolomiti bus ha comunicato che «sta procedendo alle verifiche necessarie, nel pieno rispetto delle persone coinvolte e con la massima attenzione alla tutela del minore».

«L’autista è stato sospeso»: la nota della compagnia

«In relazione all’episodio segnalato in data odierna, Dolomiti Bus esprime anzitutto sollievo avendo appreso dalla famiglia del bambino che per lui non ci sono state serie conseguenze e sta bene. La corsa in questione è stata effettuata a seguito di regolare autorizzazione dall’azienda La Linea Spa alla quale Dolomiti Bus, titolare del contratto di servizio principale, ha immediatamente esteso la contestazione e chiesto chiarimenti.

L’impianto di videosorveglianza chiarirà i fatti

La società che ha effettuato il servizio ha comunicato di aver avviato degli approfondimenti e che il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio». Dolomiti Bus in un comunicato stampa ha aggiunto: «Dolomiti Bus, costantemente impegnata a garantire i più elevati standard di sicurezza e tutela dei passeggeri, ha essa stessa attivato una commissione per il rigoroso accertamento dei fatti accaduti. I mezzi in servizio sono dotati di impianti di videosorveglianza e le relative registrazioni potranno essere utilizzate per l’accertamento dei fatti. Ulteriori elementi potranno essere forniti in ragione degli accertamenti in corso».