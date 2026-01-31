Askatasuna, già 24 fogli di via e oltre 700 persone controllate: sequestrati bastoni, chiavi inglesi, coltelli

Parte il corteo

Il corteo di Askatasuna deve ancora iniziare e già una “retata”: dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall’autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova sono state accompagnate in ufficio. Perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti contundenti. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello. Lo riporta La Presse. Per la manifestazione nazionale la Questura di Torino ha predisposto scrupolosi servizi di osservazione e di vigilanza connessi all’arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti; nonché vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili. Una giornata di “passione” attende Torino.

Askatasuna, identificate dalla Polizia 747 persone. Controllati 236 veicoli e 4 voli aerei

I servizi preventivi sono già in corso: riguardano l’ambito stradale, autostradale, ferroviario e aeroportuale. Nonché il valico di frontiera terrestre del Frejus e del Monginevro, con controlli di eventuali manifestanti anche provenienti dall’estero. I controlli sono finalizzati non solo all’identificazione di eventuali facinorosi, ma anche al rinvenimento di oggetti contundenti. Nel corso dei servizi già venerdì sono state identificate dalla Polizia 747 persone, e controllati 236 veicoli e 4 voli aerei. I controlli si sono intensificati questa mattina su auto, pullman e treni. Dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall’autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti contundenti. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello.

Corteo Askatasuna: sequestrati bastoni e maschere anti-gas

Sono stati rinvenuti e sequestrati anche bombolette spray e bastoni. Al momento sono 24 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Tra questi anche due cittadini francesi e un cittadino russo.Dieci gli avvisi orali emessi dal Questore di Torino a mezzo della locale Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti di manifestanti, provenienti anche da altre province d’Italia e dall’estero. Ulteriori attività di controllo del territorio hanno permesso di emettere.

Inizia il corteo. L’annuncio di un’altra guerriglia il 6 febbraio

Intanto alle 14 e 35 è iniziato il raduno a Porta Susa Srotolato striscione pro Askatasuna sulla vecchia stazione ferroviaria. Diverse centinaia di persone si sono radunate nella zona di Porta Susa a Torino per uno dei cortei. Alcuni attivisti si sono inerpicati sulle transenne che avvolgono l’edificio della ex stazione ferroviaria e hanno srotolato lo striscione “Askatasuna vuol dire libertà”. In piazza sventolano i vessilli di rifondazione comunista, Potere al Popolo, Cobas e Cub. “Lo sgombero del centro sociale – ha detto all’Ansa Lorenzo, esponente dell’Usb – rientra al nostro avviso in un vasto e complesso fenomeno repressivo. Noi siamo qui non solo per denunciare tutto questo; ma anche per rilanciare la giornata di sciopero dei porti il programma il prossimo 6 febbraio contro e le guerre e il riarmo “.