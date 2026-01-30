Arriva Batman contro l’Ice negli Usa: lo show di un finto super-eroe nel consiglio comunale (video)

Una scena surreale

Ma che ci fa un finto Batman davanti all’organo legislativo di una cittadina americana. Probabilmente è la stessa domanda che si sono posti i funzionari del Consiglio di Santa Clara, in California, quando hanno visto avvicinarsi al microfono un uomo vestito come il Cavaliere oscuro. L’uomo ha richiesto che venissero fermati i fondi verso l’Ice, in occasione del Superbo che avrà luogo al Levi’s stadium e ha rimproverato gli organi competenti. Insomma, una scena che fa ridere ma anche riflettere. Fino a dove può spingersi il woke? La riposta è proprio nel video: un adulto che si è vestito da Batman per proteggere i clandestini, anziché i cittadini americani che pagano le tasse e contribuiscono a far funzionare gli Usa.

Peraltro, questo individuo deve aver dimenticato che Bruce Wayne avrebbe combattuto con tutte le forze l’immigrazione illegale, proprio in funzione della sua pericolosità sociale e politica, dovuta a una presenza illecita sul territorio. Insomma, c’è una differenza enorme tra asilo politico e clandestinità.

Batman contro l’Ice negli Usa: la triste scena che svilisce il vero supereroe americano

L’uomo travestito da Batman, indossando un costume piuttosto vecchio e che non si addice per niente alla nuova versione, si è appellato ai funzionari definendoli “codardi” e traditori”. Ma per quale motivo? Per lui, una sovvenzione continuativa verso l’Ice rappresenterebbe un voltafaccia verso le persone in difficoltà. Insomma, siamo davanti all’ennesima dose eccessiva di buonismo, che non tiene minimamente conto della pubblica sicurezza. Ciò che preoccupa di più è il fatto che alla fine dell’intervento sia stato applaudito dai presenti e che alcuni dei componenti del Consiglio l’abbiano ringraziato per il suo commento. Un breve video che fa ridere, riflettere e soprattutto preoccupare.