Antonella Clerici sbanca coi bambini canterini, ma Sandokan e l’effetto Turchia fanno vincere Maria De Filippi

Il verdetto Auditel

Antonella Clerici come Sandra Milo dei tempi d’oro. Come l’attrice e conduttrice di Piccoli Fans, che fece epoca con i bambini protagonisti, la giornalista e conduttrice di È sempre Mezzogiorno ottiene un risultato lusinghiero nella gara di ascolti grazie alla nuova edizione di ‘The Voice Kids’ – sabato in prima serata su Rai 1 – che ha ottenuto il 19,7% di share pari a 3 milioni 42 mila spettatori. Le esibizioni dei piccoli cantanti hanno emozionato anche gli adulti in studio, con Antonella Clerici che in più di un’occasione non ha nascosto le lacrime.

Tra i momenti clou, quello di Alessia che ha incassato i 4 sì dei giudici, a cominciare da Nek, con l’interpretazione di “Se telefonando”, brano interpretato da Mina ma anche dallo stesso Filippo Neviani.

E la suggestiva interpretazione di Come foglie eseguita dalla piccola Emma, che ha avuto la sorpresa di un duetto con Malika Ayane, interprete del brano.

Lacrime a profusione anche per Giovanni, il bambino che ha cantato Ovunque sarai di Irama dedicato alla nonna scomparsa.

I Piccoli Fans di Sandra Milo

Su Canale5 ‘C’è Posta per Te’ con ospite (“recluso” e poi rilasciato in Turchia nelle ore della messa in onda) Can Yaman, in un puntata registrata prima delle traversie giudiziarie dell’attore protagonista di Sandokan, ha conquistato 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6% dalle 21:25 alle 00:30.

Su Rai2 F.B.I. è stato visto di 693.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 631.000 spettatori pari al 3.7%.