Accoltellato da un compagno di scuola in classe, non ce l’ha fatta il diciottenne di La Spezia. Arrestato l’aggressore

Il cordoglio di Valditara

Non ce l’ha fatta, le sue condizioni erano apparse gravissime sin da subito. È morto il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato da un coetaneo all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l’Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane, Abanoub Youssef, era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step. Che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata inflitta dal compagno. L’imponente fuoriuscita di sangue ha portato all’arresto cardiocircolatorio. L’aggressore è stato fermato in flagranza dalla polizia con l’accusato di omicidio.

La Spezia, è morto il 18enne ferito in classe da un compagno di scuola

In questura sotto interrogatorio l’autore dell’aggressione. Si tratta di uno studente di 19 anni. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente della violenta aggressione. C’è forse una ragazza tra le cause scatenanti della lite che sarebbe avvenuta durante la ricreazione nei bagni dell’istituto. Una volta riprese le lezioni l’aggressore ha fatto irruzione in classe armato di un coltello. E ha colpito duramente il coetaneo al costato. Al ragazzo interrogato potrebbe venire contestato l’omicidio aggravato dalla premeditazione. Il coltello da cucina utilizzato sarebbe infatti stato portato da casa. La dinamica dell’aggressione è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte degli specialisti della squadra mobile della Spezia.

Fermato l’aggressore, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione