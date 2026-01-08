Acca Larenzia, 500 fiaccole di Gioventù nazionale per non dimenticare. Le foto del Parco della Rimembranza

Figli d'Italia

Cinquecento fiaccole a squarciare il buio della strage di Acca Larenzia di 48 anni fa a Roma. Dopo quasi mezzo secolo altrettanti ragazzi e ragazze hanno ricordato nel parco della Rimembranza le tre vittime di quella mattanza che lasciò una ferita indelebile nella Capitale e non solo. Era il 7 gennaio 1978 quando Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni, militanti neppure ventenni del Fronte della Gioventù, vennero freddati davanti alla sezione missina. Erano gli anni dell’odio ideologico, del piombo, dello slogan irripetibile “uccidere un fascista non è reato”.

Acca Larenzia, la fiaccolata al Parco della Rimembranza

Da molti anni i ragazzi di Gioventù nazionale hanno scelto di ricordare così quella strage per la quale nessuno ha pagato i conti con la giustizia. Una pagina buia della storia nazionale che ancora l’estrema sinistra e certi cattivi maestri continuano a strumentalizzare. Ogni anno, puntualmente, c’è chi infanga il ricordo di quelle giovani vittime con il racconto di presunti riti neofascisti. Invece tra le file della destra under trenta nessun nostalgismo. Al Parco della Rimembranza chi cercava esibizioni muscolari è rimasto deluso. “Il nostro sogno – dicono i ragazzi guidati da Francesco Todde – è ricordare tutti i ragazzi caduti in quelli anni di violenza cieca e affidarli al patrimonio della nostra comunità nazionale. Sono figli d’Italia, non di una parte. Vogliamo che l’Italia conosca e riconosca la loro storia. Una storia di libertà”. Da una parte le fiaccole dall’altra mazze, coltelli e caschi. Curioso: i quattro militanti di Gioventù nazionale aggrediti ieri da oltre 20 teppisti dell’ultrasinistra si apprestavano ad affiggere sui muri della città proprio il manifesto che annunciava la commemorazione nel Parco della Rimembranza.