A Torino già pronta la sommossa contro “gli Usa imperialisti”: la manifestazione dell’estrema sinistra per Maduro

Antagonisti in piazza

Torino si prepara a un altro pomeriggio potenzialmente di fuoco, dopo i giorni di guerriglia seguiti allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Stasera, Potere al Popolo e gli antagonisti di Osa e CambiareRotta, alle 18,30, terranno in piazza Castello una manifestazione di solidarietà nei confronti di Maduro e contro “gli Usa imperialisti”. Praticamente scontata anche la presenza dei militanti di Askatasuna. Mobilitate le forze dell’ordine.

Il comunicato di Potere al Popolo

La cattura di Maduro e della moglie, per Potere al Popolo, è “un atto inqualificabile che va contro le più elementari norme del diritto internazionale, che si somma al genocidio palestinese e ai venti di guerra che stanno attraversando l’Europa e ci consegna all’inizio del nuovo anno un mondo sull’orlo della catastrofe. Ora più che mai è necessario dare una risposta immediata ed unitaria, chiamando tutte/i alla mobilitazione“. Potere al Popolo sottolinea come “gli Usa ancora una volta” abbiano attaccato un Paese sovrano e sconvolto “la pace di un’intera regione!”. E “dopo mesi di minacce e operazioni ‘di logoramento’ al largo delle coste venezuelane, ora portano la guerra direttamente nella capitale, bombardando punti strategici e quartieri popolari, facendo carta straccia di ogni basilare norma del diritto internazionale”.

I pacifisti contro… il Premio Nobel per la Pace Machado

Potere al Popolo non risparmia critiche nemmeno al Premio Nobel per la Pace, Machado: “Questo è stato chiaro già a partire dal conferimento del Premio Nobel per la Pace alla Machado, che ha invocato più volte il golpe e l’aggressione militare al proprio Paese. Anche in quel caso il nostro governo è stato uno dei maggiori responsabili e supporter dell’estrema destra latino-americana“.

Si temono scontri

Le recenti tensioni dovute allo sgombero del centro sociale Askatasuna fanno temere le autorità di polizia che la manifestazione di stasera possa diventare l’occasione per rinfocolare lo scontro in piazza. Previsto uno schieramento massiccio di agenti per evitare che la città possa ancora una volta subire gli effetti dell’antagonismo di sinistra.