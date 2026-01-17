A Sora studente ferito al collo con un coltello all’ingresso della sua scuola. Non è grave

Dopo la morte di Youssef

Prima un diverbio accesso poi il giovane sconosciuto tira fuori l'arma da taglio e la punta al collo procurando una escoriazione. I Carabinieri hanno avviato subito la ricerca e le indagini. Intanto nuovi dettagli emergono sul caso del ragazzo ucciso a La Spezia

All’indomani della morte prematura di Youssef Abanoub, studente 18enne di La Spezia per mano di un coetaneo che lo ha accoltellato in classe dopo un litigio per una ragazza, arriva un’altra notizia di violenza e armi da taglio. Questa volta da Sora, in provincia di Frosinone: stamattina un ragazzo di 17 anni, è stato è colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. Dove stava entrando. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all’aggressore che si sarebbe reso protagonista di una accesa discussione con lo studente. Al culmine del diverbio il giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è rapidamente allontanato rapidamente, dileguandosi dalla zona prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora , dove i sanitari gli hanno riscontrato un’escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all’identità dell’aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.

Perché Abanoub Youssef è stato accoltellato

Intanto continuano le indagini dopo la morte del giovane Youssef Abanoub. Il suo assassino, Zouhair Atif, secondo gli inquirenti, ha colpito per gelosia: «Volevo ucciderlo, non doveva permettersi di mettere sui social la foto con la mia ragazza», dice Atif pochi secondi dopo aver colpito secondo le ricostruzioni riportate dal quotidiano La Repubblica. La squadra mobile ha sentito anche la stessa giovane: non ha assistito alla scena, ma ha confermato gli screzi fra i due. Anche lei è sotto shock. Intanto l’ipotesi è che Atif si sia portato il coltello da casa e per questo gli inquirenti stanno valutando se contestare la premeditazione. Come riporta il quotidiano nelle chat dei ragazzi che conoscevano i due girano ricostruzioni adesso al vaglio, come la “promessa” che Atif avrebbe fatto a Youssef: “Ora ti sistemo io”.