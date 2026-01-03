A Reggio Emilia festeggiano la bandiera italiana con i colori sbagliati. Scivolone del sindaco ex Pci

Quel manifesto imbarazzante

Clamoroso scivolone del comune di Reggio Emilia nella promozione della Festa del Tricolore in programma il prossimo 7 gennaio in occasione del 229esimo anniversario. Per le vie del capoluogo emiliano governato dal centrosinistra fa bella mostra di sé un manifesto che annuncia la Giornata nazionale della bandiera. Che prevede, tra l’altro, una lectio magistralis di Corrado Augias. Ma anche “visite guidate, incontri e spettacoli”. Peccato che lo sfondo del manifesto non riproduca i tre colori del vessillo italiano. Nel manifesto (che appare anche nel sito ufficiale del comune di Reggio Emilia) non c’è traccia del bianco. Da sinistra si parte con un verde che poi scivola nel blu petrolio e si conclude con il rosso. Insomma viene il sospetto che il sindaco Massari e i suoi armocromisti non conoscano i colori della bandiera.

Reggio Emilia, il manifesto con i colori sbagliati del Tricolore italiano

A dare la notizia, attonito, è Marco Eboli, attuale presidente dell’associazione culturale Balder, già consigliere comunale di centrodestra. “Ho sostato incredulo per qualche istante prima di fare la fotografia perché non riuscivo e non riesco tuttora a capire come il Comune di Reggio Emilia possa aver commissionato un simile manifesto. Dal quale non si capisce affatto di quale tricolore si tratti. Se di quello italiano, i cui colori sono, lo ricordo al sindaco Massari, verde, bianco e rosso, o di quello francese, bianco, blu e rosso. Ebbene, è stato proprio quel blu centrale nel manifesto che non comunica a chi vede il manifesto, magari non essendo avvezzo alle date storiche, di quale tricolore ricorra il 229° anniversario”. Incredibile, ma vero. Chissà quale mente (ignorante o distratta) e quale grafico abbia ideato un simile manifesto.

Lo scvivolone del Comune guidato dal sindaco ex Pci

“Certo – aggiunge ironico Eboli – la Repubblica Cispadana che adottò il primo tricolore, con i colori attuali della nostra Repubblica, si era ispirata ai valori della Rivoluzione francese. Ma un manifesto non è un trattato di storia. E chiunque guardandolo dovrebbe essere messo nelle condizioni di capire immediatamente che si tratta del tricolore italiano, cosa che il manifesto non fa”. Speriamo che la bandiera italiana che, per la prima volta quest’anno, il comune emiliano ha deciso di distribuire gratuitamente a cittadini e a commercianti sia quella giusta. L’intenzione è quella di vestire a festa la città perché il 7 gennaio sia una data condivisa da tutti. A rafforzare, si spera, il sentimento di identità nazionale. Requisito a monte che il Comune guidato dal sindaco Marco Massari, un passato nel Pci, conosca almeno i colori del tricolore italiano. Per inciso è lo stesso sindaco finito al centro delle cronache per aver premiato Francesca Albanese ed essere stato bacchettato dalla paladina pro Pal per aver osato parlare della liberazione degli ostaggi come condizione per la fine del conflitto israelo-palestinese.