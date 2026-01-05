A Brescia arrivano le lezioni di Sharia: un Imam insegna a tutti le regole della Fatwa

Il caso e la dennuncia

La Sharia vede come principio cardine la sottomissione alla volontà divina, partendo dall'idea che la legge non sia creata dall'uomo ma rivelata da Dio

Arrivano anche in Italia le lezioni di sharia. Con tanto di insegnante specializzato nell’illustrare le regole della fatwa. E’ successo ieri, come riporta Il Giornale, e non è una sorpresa.

Il caso di Brescia

A organizzare l’evento che si è tenuto ieri, dalle 10 del mattino alle 18) è il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell’Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: “Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari’ah”. Con la “docenza” di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche “Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca”.

Finanziamenti dal Kuwait

L’Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici, noto come Bayan, ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l’International Islamic Charity Organisation. Diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa e rilascerebbe un diploma di insegnante professionista a beneficio delle scuole e dei centri islamici in Europa.

La Sharia

Sharia che vede come principio cardine la sottomissione alla volontà divina, partendo dall’idea che la legge non sia creata dall’uomo ma rivelata da Dio, e che quindi non possa essere messa sullo stesso piano delle leggi civili occidentali, fondate sul consenso umano e modificabili nel tempo. Questo implica una visione in cui l’etica, il diritto e la religione sono profondamente intrecciati. Un ulteriore punto di frattura con l’Occidente riguarda la disuguaglianza giuridica tra uomo e donna. Nella Sharia i diritti non sono simmetrici: l’uomo gode di una posizione giuridica prevalente nel matrimonio, nell’eredità, nella testimonianza e nella gestione familiare.

L’attacco della Lega

A commentare l’episodio è l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint: “Denunciamo e combattiamo la galassia islamista che punta a conquistare l’Italia e l’Europa. Stiamo smontando, pezzo dopo pezzo, una rete organizzata di fondamentalisti che opera nell’ombra ma con un disegno chiarissimo, quello di infiltrarsi in Occidente e poi stringerci come in una morsa per sovvertirne l’ordine democratico. A questo mosaico si aggiungono oggi nuovi tasselli: l’Ucoii, con le sue moschee finanziate da milioni di euro provenienti dal Qatar, come nel caso di quella di Brescia, e il collegamento con l’istituto di formazione Bayan di Verona già citato nel report dell’intelligence francese per la sua vicinanza ai Fratelli Musulmani