Zelensky da Meloni: «Mi fido di lei, colloquio eccellente». La premier: fondamentale l’unità di vedute tra Ue e Usa

Vertice a Palazzo Chigi

Un incontro eccellente. È questo l’aggettivo utilizzato dal presidente ucraino Volodomyr Zelensky al termine dell’atteso bilaterale con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia strategico in un momento cruciale della trattativa per il cessate il fuoco con Mosca. “Abbiamo avuto una conversazione eccellente, molto significativa su tutti gli aspetti della situazione diplomatica”. Così su Telegram Zelensky mentre è ancora a Palazzo Chigi. Sui social ha ribadito una volta in più l’apprezzamento per “il fatto che l’Italia sia attiva nel processo di ricerca di idee efficaci e nell’individuazione di misure per avvicinare la pace”.

Zelensky a Roma: grazie Italia! Con Meloni colloquio eccellente

Nel corso dell’incontro, i due leader hanno analizzato lo stato di avanzamento del processo negoziale. E condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina, si legge in un comunicato di Palazzo Chigi. “Il presidente Zelensky ha riconosciuto il ruolo dell’Italia e ha ringraziato nuovamente per l’invio di forniture di emergenza a sostegno del settore energetico ucraino. I due leader – prosegue la nota – hanno inoltre ricordato l’importanza dell’unità di vedute tra partner europei e americani e del contributo europeo a soluzioni che avranno ripercussioni sulla sicurezza del continente. Pari attenzione è stata rivolta, nel corso del colloquio, ai temi della definizione di robuste garanzie di sicurezza. Che impediscano future aggressioni e del mantenimento della pressione sulla Russia affinché sieda al tavolo negoziale in buona fede. Il presidente Meloni ha infine ribadito la solidarietà al popolo ucraino e assicurato che l’Italia continuerà a fare la sua parte anche in vista della futura ricostruzione dell’Ucraina.

Unità di vedute tra partner europei e americani

Zelensky sui social ha voluto espressamente ringraziare l’Italia “per il pacchetto di sostegno energetico e per le attrezzature necessarie. È qualcosa che aiuterà concretamente le famiglie ucraine, la nostra gente, i bambini, la vita nelle nostre città e comunità che subiscono attacchi russi costanti. Dobbiamo proteggere la vita. Grazie, Italia!”. Il presidente ucraino alla vigilia dell’incontro a Roma aveva detto di fidarsi di Meloni, “lei ci aiuterà”. Intercettato da alcuni quotidiani prima di entrare a Palazzo Chigi ha detto anche di essere sempre pronto alle elezioni. Una risposta alle parole di Trump che, nell’intervista a Politico, lo accusa di “usare la guerra per non indire le elezioni”. Zelensky continua a tessere la tela europea dopo che Trump ha giudicato ‘deludente’ il suo approccio ai negoziati di pace. E sa bene il ruolo insostituibile di pontiere del governo Meloni tra Unione europea e Casa Bianca. Un rapporto – quello tra Meloni e gli Usa – che non può vantare nessun altro leader europeo, al netto delle roboanti dichiarazioni di intenti dei ‘volenterosi’.

Il ruolo insostituibile della premier come ponte tra Ue e Usa

Meloni lunedì nel corso di un colloquio telefonico con Zelensky e i leader europei (tra cui von der Leyen, Antonio Costa, Mark Rutte, e i premier di Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito) aveva sottolineato la “convergenza” di vedute tra Ue e Usa. “Ora -ha detto – Mosca dia il suo contributo ai negoziati”. Mentre Kiev intensifica gli sforzi diplomatici con gli alleati europei, da Mosca arriva una nuova chiusura. Vladimir Putin, citato da Ria Novosti, ha ribadito che il Donbass è territorio russo. “Questa terra (il Donbass, ndr) è sempre stata parte della Russia. E rappresenta un’area strategica e identitaria per il Paese”. Putin ha anche ribadito che l’operazione militare proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi fissati: “Porteremo la questione alla sua logica conclusione”.