Welcome to favelas contro Report: “La trasmissione di Ranucci voleva fregarci, ma ecco il video integrale”

Filmati incrociati

“Welcome to favelas? Il giornalismo è tutta un’altra cosa”: parola di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che nella puntata di domenica 14 dicembre ha dedicato un ampio servizio contro la piattaforma di giornalismo di strada.

«Se l’infotrash – attacca la trasmissione di Raitre- diventa un mezzo di strategia politica: chi non conosce Welcome to Favelas? Un indizio della volontà di Elon Musk di costruire una propria galassia mediatica in Europa, è stato rivelato da una pagina Instagram che ha milioni di contatti e visualizzazioni, “Welcome to favelas”. Lo scorso gennaio con un post ha infatti annunciato di aver partecipato a un incontro con emissari di Elon Musk sul tema dei media indipendenti. Tra le righe si lascia intuire che nel progetto mediatico dell’uomo più ricco del mondo sia stata cooptata proprio Welcome to favelas».

L’indomani, la replica dei diretti interessati non si è fatta attendere, con una serie di post e un video che ha registrato l’intervista integrale, senza i tagli e i copia incolla di Report.

«Report a furia di gettare fango contro gli altri, rimane infangata. Giorgio Mottola non ha rispettato il contratto da lui sottoscritto e firmato. Manda in onda pochi secondi di un’intervista durata un’ora, distorcendo il senso delle parole. Per fortuna li abbiamo registrati e possiamo mostrarvi il filmato completo». Con queste parole Massimiliano Zossolo, fondatore di Welcome to Favelas, risponde all’inchiesta realizzata dalla trasmissione di Raitre. Sigfrido Ranucci ha mandato in onda un servizio contro la piattaforma di city journalism, associata a fantomatiche manovre dei plutocrati di destra, Elon Musk in testa.

Welcome to Favelas etichettata come infotrash: la replica

«Ogni post pubblicato da Welcome to Favelas – sostiene Report presentando il servizio contro Welcome to favelas – riporta in calce lo slogan “youarethemedianow”: ora tu sei il media. Hashtag che è stato lanciato da Elon Musk subito dopo la vittoria di Donald Trump per attaccare il giornalismo tradizionale e annunciare l’intenzione di investire sul giornalismo partecipativo: contenuti pubblicati direttamente dagli utenti senza l’intermediazione ufficiale di un giornalista».

Una replica a Report viene riservata anche dalla pagina social “Dillo a noi Roma”. «Noi per strada ad ascoltare le persone continuiamo ad andarci! È questo il Citizen journalism, dare voce a chi non viene ascoltato, una narrazione che viene dal basso, che spesso non piace ai potenti dei media».