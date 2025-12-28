“Vita, l’assalto” di Margot Ruddock e W. B. Yeats: quando la poesia tradizionale descrive il sentimento di un amore tormentato

Lettere e versi

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti in “Amici mai”. Eppure la storia d’amore clandestina da William Yeats e Margot Ruddock non ha avuto un lieto fine: il poeta nazionalista irlandese si era stancato di lei, anche se l’attrice americana nutriva ancora un grande sentimento d’amore nei suoi confronti. Per la prima volta, la casa editrice Magog ha tradotto in italiano i versi di Ruddock e pubblicandoli in una raccolta intitolata “Vita, l’assalto”, in cui figurano anche le lettere tra i due amanti.

La storia d’amore tra Margot e William è stata tormentata dalla malattia mentale della prima e dal sentimento di “disaffezione” del secondo, che per lei è stato un po’ come un maestro di poesia. La corrispondenza epistolare, assieme le poesie che si alternano nel libro, offrono una visione sentimentale dell’amore tra due personalità piuttosto note del ‘900, regalando al lettore una panoramica immaginaria sull’intimità. Ed è proprio nell’ultimo caso che la poesia tradizionale si riscopre come una voce narrante di due vite che per qualche tempo sono state combacianti.

“Vita, l’assalto” di Margot Ruddock e W. B. Yeats: la poesia tradizionale è la voce narrante dell’amore

Forse è vero che la vita è un assalto, come suggerisce il titolo del libro, che riprende una delle poesie di Ruddock. Il dinamismo, nell’amore e nell’intimità con William Yeats diventa il nucleo ineluttabile della loro relazione, che lentamente si spegne come una fiamma lasciata a morire all’aperto, nel cuore dell’inverno. E com’è noto, non basta un solo spirito a ravvivare il fuoco quando si vive con un’altra persona. Nei versi dell’autore irlandese traspare una certa fermezza e un distacco, dovuto probabilmente anche dal suo spirito libertino. Ma nel cuore della donna, invece, c’è una passione che arde e divampa, fallendo nel tentativo di riscaldare il cuore del compagno. In conclusione, il libro dei due poeti ci ragguaglia sul potere che hanno certi versi, perché la descrizione dell’intimità non è nulla senza l’impronta che lasciano le emozioni.