Vigili del fuoco, il grazie dell’Italia nel giorno di Santa Barbara. L’augurio di Meloni alle donne e agli uomini in divisa

Passione e abnegazione

“Celebriamo oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito e della Marina Militare. In questa giornata desidero rivolgere il mio più sincero augurio agli uomini e alle donne in uniforme. Insieme al ringraziamento da parte di tutto il governo italiano per il lavoro che giorno dopo giorno, con instancabile passione e devozione, svolgono per l’Italia e per gli italiani. Grazie per la vostra preziosa e quotidiana presenza”. Così la premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festività di Santa Barbara.

Santa Barbara, il grazie di Meloni alla passione dei vigili del fuoco

Tanti i messaggi istituzionali e non che ricordano il sacrificio e l’abnegazione del corpo dei vigili del fuoco, degli artiglieri e dei genieri dell’esercito e della Marina. A cominciare dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “In occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, desidero rinnovare a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale, sia della componente operativa che di quella amministrativa, i sentimenti della mia più sentita e sincera gratitudine. Quando pensiamo alle donne e agli uomini dei Vigili del fuoco – dice il titolare del Viminale – ci vengono immediatamente alla mente il loro coraggio, il loro altruismo, la loro capacità di instaurare un rapporto di forte unione ed empatia con la cittadinanza. Ci viene alla mente il loro straordinario impegno, contrassegnato da un’elevata professionalità, Da un’alta specializzazione e da un’impareggiabile capacità operativa,. Elementi questi che consentono loro di intervenire in tutti gli scenari, emergenziali e non”.

Piantedosi: coraggio, altruismo, empatia con i cittadini

Piantedosi ha sottolineato poi che quello del soccorso pubblico è solo uno dei campi d’azione dei Vigili del fuoco. Un altro settore di primaria importanza è quello della “prevenzione tecnica. Interessato negli ultimi anni da una puntuale opera di revisione del quadro regolatorio per corrispondere meglio alle esigenze della collettività. Crescente è l’importanza assunta dalle tematiche di difesa civile, anche alla luce dell’attuale clima di tensione internazionale. Come ministro dell’Interno continuerò a perseguire con determinazione l’obiettivo di dare un rinnovato impulso al processo di valorizzazione dei Vigili del fuoco. Al fine di esaltarne sempre più la specificità e il ruolo”.