Vendita all’asta dei doni ricevuti dalla premier Meloni: la notizia arriva sulla stampa estera

Sono circa 270 oggetti

Il quotidiano britannico "the Times" dedica spazio e un pezzo specifico alla notizia apparsa nei giorni scorsi sui media italiani, definendola una "mossa" che “delizierà i collezionisti di cimeli politici"

Politica - di Eva De Alessandri - 15 Dicembre 2025 alle 10:52

Arriva sulla stampa internazionale la notizia della vendita all’asta dei presenti ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in questi anni di governo dai suoi omologhi, dai presidenti e dai leader internazionali. A dedicare un pezzo specifico al tema è stato il quotidiano britannico “the Times” che presenta ai suoi lettori la notizia, riportata nei giorni scorsi da diversi media italiani, provando a entrare nel dettaglio. Il giornalista esordisce spiegando che quella italiana è una “mossa” che “delizierà i collezionisti di cimeli politici, centinaia di doni ricevuti dai leader mondiali al Primo Ministro italiano Giorgia Meloni saranno battuti all’asta”.

Tra i 270 oggetti anche doni di Biden e Milei

The times ricorda che “Tra i 270 oggetti ci sono un iPad donato dal Presidente ucraino Zelensky; una piccola ciotola in ceramica del Presidente Biden; e una statuetta di Javier Milei con la sua motosega” donata a Meloni dal Presidente argentino. “Il ricavato andrà in beneficenza”. Il pezzo continua ricordando che “Le norme parlamentari vietano ai leader italiani di accettare doni di valore superiore a 300 euro, il che significa che molti di essi devono essere conservati in una stanza chiusa a chiave a Palazzo Chigi” sede del presidente del Consiglio e del Governo Italiano.

Valore della vendita dovrebbe ammontare a circa 800 mila euro

Il quotidiano londinese ricorda che sebbene “l’elenco dei doni non sia ancora stato reso pubblicosi ipotizza che “il valore complessivo degli oggetti in vendita ammonti a circa 800.000 euro. La casa d’aste romana Bertolami Fine Art organizzerà la vendita e si aggiudicherà il 5% del ricavato”. Sono tanti a detta del “The Times” i rapporti di lavoro e istituzionali stretti in questi anni da Giorgia Meloni con gli altri presidenti e leader mondiali e ricorda del siparietto con Edi Rama “ il primo ministro albanese” che “si è inginocchiato ai suoi piedi su un tappeto rosso a Tirana a maggio. Tra gli altri doni destinati a essere consegnati al pubblico ci sono un servizio da tè in porcellana del suo omologo ungherese Viktor Orban, una collana di diamanti e oro del presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e un costume tradizionale indiano del primo ministro, Narendra Modi”.

di Eva De Alessandri - 15 Dicembre 2025