Valditara stanzia più di 30 milioni contro la dispersione scolastica: “Vicinanza alle scuole nelle aree fragili”

Dalla parte dei più deboli

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha stanziato 32,2 milioni di euro, assegnandoli alle scuole per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni mirate nelle scuole secondarie di I e II grado collocate nelle aree periferiche o più esposte al rischio.

Valditara sui 32 milioni contro la dispersione scolastica: “Sosteniamo le scuole nelle aree fragili”

“Ho voluto destinare queste ulteriori risorse – ha affermato il ministro Valditara – al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, riservando una particolare attenzione alle scuole delle aree periferiche e delle aree a maggior rischio di dispersione”. E ancora: “Proseguiamo le azioni di Agenda Sud e Agenda Nord a sostegno delle scuole situate nelle aree con maggiori fragilità, per promuovere attività innovative, di personalizzazione degli apprendimenti, di orientamento, di valorizzazione dei talenti e di tutoraggio, affinché nessuno studente sia lasciato indietro”.

Il piano scolastico e gli altri stanziamenti per “Agenda nord e sud”

Già a settembre, Valditara ha firmato due decreti per il rafforzamento dei piani “Agenda Nord” e “Agenda Sud”. Per l’agenda meridionale le risorse aggiuntive previste ammontano a 252,4 milioni, mentre per quella del nord sono stati resi disponibili 248 milioni. Parliamo di fondi destinati al potenziamento delle competenze di base e ad alcune iniziative che vedranno il coinvolgimento diretto delle famiglie.