Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato”

Ricorrenza del 15 dicembre

Nella giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico intervengono il ministro e la sottosegretaria Frassinetti: restituire dignità e autorevolezza

“Episodi di violenza non sono tollerabili. La sicurezza di chi si prende cura della crescita e della formazione dei giovani è una nostra priorità. È necessario restituire ai docenti e a tutto il personale dignità scolastica e autorevolezza Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato. Episodi di violenza non sono tollerabili.”è quanto ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, che si celebra il 15 dicembre.

Frassinetti: la violenza non è mai tollerabile

Sul tema è intervenuta anche Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito che ha ricordato che “La Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza personale nei confronti del personale scolastico che si celebra oggi è un richiamo forte al rispetto dovuto a chi ogni giorno lavora per la crescita e la formazione delle nuove generazioni. La violenza contro docenti, dirigenti e personale della scuola non è mai tollerabile. di condotta come strumento di responsabilizzazione degli studenti e l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico”.

Centrale ruolo educativo e cultura del rispetto

La sottosegretaria Frassinetti ha sottolineato anche che “Accanto a questi strumenti, resta centrale il lavoro educativo e la cultura del rispetto, posta al centro delle nuove Linee guida per l’Educazione civica, vera chiave per prevenire i fenomeni di violenza e ricostruire un clima di fiducia e autorevolezza nella scuola. In questo percorso è fondamentale anche l’alleanza tra scuola e famiglia perché il rispetto per gli insegnanti e per la scuola deve essere trasmesso in modo coerente, dentro e fuori le aule. Solo così possiamo far comprendere ai ragazzi quanto siano preziose le figure educative e quanto la scuola sia un luogo essenziale di crescita umana e civile“.

Giornata nazionale istituita nel 2024

La Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, si celebra il 15 dicembre ed è stata istituita nel 2024 con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto che condanni con fermezza ogni forma di aggressione verso chi lavora nel mondo della scuola. Per contrastare questi fenomeni sono state approvate misure mirate e concrete. In particolare sono state incrementate le pene previste per i reati di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale nei casi in cui la vittima appartenga al personale scolastico.

Sanzioni pecuniarie da 500 a 10mila euro

Sono state introdotte sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro a favore della scuola per danno da immagine nel caso di aggressioni a personale scolastico. È stato, inoltre, introdotto l’arresto in flagranza per chi commette atti di violenza nei confronti di dirigenti scolastici e docenti. In questa stessa direzione si inserisce anche la riforma del voto di condotta, fortemente voluta con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti e valorizzare il rispetto delle regole. Per monitorare e analizzare il fenomeno delle violenze è stato istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico.