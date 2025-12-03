Un’altra “lista stupri” in un liceo di Lucca: l’odioso elenco nel bagno dei maschi. La preside chiama la polizia

Effetto Giulio Cesare

Dopo il liceo Giulio Cesare di Roma, anche l’istituto Antonio Vallisneri. In un bagno della scuola lucchese è apparsa l’odiosa scritta “lista degli stupri”, con sotto i nomi di due ragazze. La dirigente scolastica, appena informata dell’accaduto, ha immediatamente dato indicazione di cancellare la scritta e i nominativi. Sconcerto nella scuola per l’atto vile che ha tutti i connotati di una stupida emulazione del caso accaduto a Roma. Rabbia è stata espressa da parte dei rappresentanti di istituto, docenti e studenti che hanno tenuto a sottolineare che il liceo Vallisneri non è rappresentato da chi si è reso responsabile di un atto così vile.

“Lista stupri” è scritto nero su bianco e a stampatello, poi una linea nera e a seguire due nomi di studentesse: è l’elenco comparso mercoledì nei servizi igienici riservati agli studenti maschi del liceo scientifico Vallisneri di Lucca. La scritta è stata scoperta e segnalata immediatamente alla dirigente scolastica che ha allertato le forse dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Lucca. Cosa passi nella testa di questi – o questo- sciagurato è cosa imperscrutabile: astio, misoginia, stupidità, qualora l’emulazione del caso romano fosse stato la molla della loro imbecillità.

L’episodio, si apprende, è stato denunciato nel pomeriggio e sono tutt’ora in corso accertamenti. Le scritte sono state rimosse, ma l’accaduto ha lasciato sgomenti. Il quotidiano La Nazione riporta che i rappresentanti di istituto hanno condannato l’episodio, sottolineando il loro «profondo dissenso». Quella lista viene definita nella scuola come un gesto di emulazione dopo il caso di Roma «che però non va sottovalutato». Gesto ignobile e grave. “La foto – raccontano i ragazzi al sito “Lucca in diretta” – è stata subito condivisa dagli studenti che definiscono l’episodio “un fatto osceno”. Un modo per dire che il Vallisneri non è questo. E non si può lasciar correre. “È una cosa abominevole recarsi al bagno e trovare una lista contenente il nome di due ragazze che dovrebbero essere stuprate”, dice un altro studente in preda a sgomento. Sebbene gli autori del gesto non siano ancora stati identificati, le indagini della Questura di Lucca sono in corso. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare per individuare i responsabili.

La ragazza che ha fatto denuncia ha scoperto la scritta che la riguardava ricevendo una foto- ricostruisce il Messaggero- . Al momento, si apprende a Lucca, non sa spiegarsi perché sia stata presa di mira. Quando la famiglia ha fatto denuncia, verso le 14, la scuola aveva già ripulito la scritta dal bagno dei maschi, dove è stata fatta su un muro. Gli accertamenti sono proseguiti anche per risalire all’altra ragazza. Entrambe sono studentesse. La scuola potrebbe avviare, appena individuati i responsabili, procedimenti disciplinari nei confronti dell’autore o degli autori dell’atto ignobile.