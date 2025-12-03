Tragedia improvvisa, bimbo di un anno morto nel sonno al nido: vani i disperati tentativi di rianimarlo

Parma sotto choc

Il piccolo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Le autorità indagano per chiarire la dinamica della drammatica fatalità. E il sindaco esprime a nome di un'intera città il cordoglio e lo sconcerto per quanto inaspettatamente accaduto

Un’ombra di morte improvvisa cala inspiegabilmente su un asilo e un pomeriggio come tanti. Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Parma, dove un bambino di circa un anno è morto in circostanze ancora da chiarire all’interno del nido comunale “Brucoverde“. La drammatica vicenda, che ha scatenato lo choc e il dolore di tutti, si è consumata imprevedibilmente durante il consueto momento del riposo dei piccoli.

Lutto improvviso e choc a Parma: bimbo di un anno morto in un asilo nido

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un improvviso arresto cardiocircolatorio mentre dormiva. Il personale della struttura ha immediatamente tentato le manovre di rianimazione, allertando contemporaneamente i soccorsi. Il bambino è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La morte del piccolo sopraggiunta durante il riposo

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità scolastica funestata dall’improvviso lutto e l’intera città. Sull’accaduto sono state subito avviate indagini approfondite per chiarire ogni dettaglio e comprendere le cause che hanno portato alla fine così repentina di una giovanissima vita. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda e stabilire se vi siano responsabilità, pur non essendo emersi al momento elementi immediati che indichino negligenza o dolo.

Il cordoglio del sindaco a nome di tutta una comunità sconvolta

E intanto il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso a nome della città travolta da un lutto inspiegabile il dolore e lo sgomento dell’intera amministrazione: «Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole». Il primo cittadino ha voluto stringersi alla famiglia in questo «momento di dolore enorme». E ha manifestato vicinanza anche al personale del nido e a tutte le famiglie coinvolte nella terribile giornata.

«Ci stringiamo intorno alla famiglia e al personale»

La comunità si unisce nel cordoglio per una tragica perdita, inspiegabile e dolorosa. Mentre si attende l’esito delle indagini per fare piena luce su questa drammatica fatalità.