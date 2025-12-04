Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Era stata sequestrata in una mansarda. L’amico Dragos portato in caserma

Sparita dal 24 novembre

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l’hanno trovata in una mansarda a Nardò. Sospiro di sollievo per le sorti della studentessa 29enne sulla cui scomparsa dal 24 novembre si stava indagando a ritmo serrato. Nella giornata di giovedì si erano susseguite notizie e smentite sul ritrovamento del suo corpo. Ma le voci di un possibile ritrovamento del cadavere non sono vere, come dice all’Ansa l’avvocato della famiglia Tramacere, Tommaso Valente, e come conferma anche il colonnello dei carabinieri Andrea Siazzu. E’ viva e in buone condizioni di salute. Il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, suo amico ed ultimo ad aver incontrato la ragazza, è stato portato in caserma a Lecce dove ha confessato di aver sequestrato Tatiana.

Si era temuto il peggio per Tatiana

Diverse auto dei carabinieri sono giunte poco fa vicino a casa di Dragos. A lui Tatiana avrebbe detto di essere intenzionata a partire verso Brescia dove però non è mai arrivata. E’ dal Tg1 che è arrivata la possibile svolta: Dragos, l’amico di Tatiana, sarebbe indagato. La notizia della morte della ragazza aveva suscitato sgomento fino alla smentita, in una serata rocambolesca.: “Non sono fondate le notizie emerse negli ultimi minuti del ritrovamento del corpo di Tatiana”. Le parole del comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Andrea Siazzu, parlando con i giornalisti assiepati a Nardò vicino casa di Dragos, 30anni, l’amico di origini rumene di Tatiana.

E’ lui l’uomo più attenzionato al momento. I Ris sono in casa dell’uomo, che è nella caserma dei carabinieri. Per ora non sarebbe in stato di fermo. E all’esterno dell’abitazione – nella quale i militari stanno eseguendo delle perquisizione – si sono assiepate centinaia di persone. Il 30enne, ascoltato a lungo giovedì 4 dicembre dagli inquirenti, è formalmente indagato per istigazione al suicidio. Ma non sarebbe in stato di fermo.

Un’altra giornata che stava volgendo al termine senza nessuna traccia della giovane, anche se nelle ultime ore il cerchio sembrava sempre più stretto per sapere cosa fosse realmente accaduto. La sua scomparsa era avvolta nel mistero. I familiari avevano anche confermato che la ragazza aveva acquistato dei biglietti per raggiungere Brescia (viaggio programmato per giovedì scorso), dove vive il suo ex fidanzato, che però non sono mai stati utilizzati. Poi tutto si è risolto in serata.

Nardò, il fratello di Tatiana: escludo un allontanamento volontario

“Io non lo so cosa sia successo, sicuramente non è un allontanamento volontario e la preoccupazione a casa è grande”. A parlare era stato nel pomeriggio Vladimir Tramacere, il fratello di Tatiana. In una intervista al Tg3, il fratello della studentessa riferisce che la ragazza “era serena e vivace ultimamente, felice, la Tatiana di sempre”. “La speranza è sempre l’ultima – dice ancora Vladimir Tramacere – però la preoccupazione cresce”. Sul caso la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. I carabinieri, su delega degli inquirenti, stanno analizzando il contenuto del telefono cellulare sequestrato all’amico.

Il Corriere del Mezzogiorno ha ricostruito i movimenti della ragazza. Ha salutato i suoi genitori, Rino e Ornella, alle 15.30, dicendo che andava a lavoro. Tuttavia sembra che in serata fosse ancora in zona, precisamente al parco Raho, non molto distante da casa sua.