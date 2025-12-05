Tatiana scomparsa e ritrovata, l’amico rumeno svela: “E’ stata lei a organizzare tutto” (video)

La svolta

E’ tornata a casa nella notte a Nardò, in provincia di Lecce, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dal 24 novembre scorso e ritrovata viva in uno stanzino accanto a una mansarda sempre nella cittadina salentina, a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane, accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio l’amico Dragos Gheromescu e aver perquisito la mansarda dove quest’ultimo vive, è stata visita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi ha potuto rientrare in famiglia.

Tatiana Tramecere, parla l’amico rumeno: “E’ stata lei a organizzare tutto”

“E’ stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”, è la versione che l’amico trentenne, Dragos-Ioan Gheormescu, avrebbe fornito ai carabinieri ieri sera dove è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa. Dal primo momento del ritrovamento è sembrata in ”apparente buono stato di salute”, come ha reso noto il comandante provinciale dei carabinieri, generale Andrea Siazzu. La Croce rossa, nel darne notizia, ha comunicato di essere sul posto per garantire ”un potenziamento straordinario delle attività di supporto sanitario e psicologico ai parenti, agli amici e alla giovane presso l’ospedale”. ”Ci uniamo alla gioia di tutta la comunità per la lieta notizia”, ha commentato il comitato provinciale di Lecce della Cri.

Il video dell’annuncio del ritrovamento